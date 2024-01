Megkezdődött a tokiói repülőtéren történt halálos baleset körülményeinek kivizsgálása

A japán közlekedési hatóságok megkezdték szerdán a tokiói Haneda repülőtéren előző nap történt halálos baleset kivizsgálását. A balesetben a Japan Airlines (JAL) helyi légitársaság egyik utasszállító gépe földet érés közben nekiütközött a parti őrség egyik szintén guruló repülőgépének, majd kigyulladt és kiégett. A balesetben a parti őrség öt tagja életét vesztette.

A közlekedési hatóság közölte, hogy a parti őrség gépének adatrögzítő berendezéseit már megkapta, de egyelőre nincsenek meg a Szapporóból Tokióba érkezett JAL-gép fekete dobozai.

A JAL-gép személyzetének beszámolója alapján a repülés során nem történt semmilyen rendellenesség, a leszállást pedig a légiirányítással egyeztetve hajtották végre.

A baleset miatt Japán legforgalmasabb repülőterének mind a négy kifutópályáját le kellett zárni egy időre, de már kedden újra meg lehetett nyitni három pályát.

A JAL még szerdán is több mint 40 belföldi járatot törölt, egy másik légitársaság, az All Nippon Airways pedig 50-et a Hanedán. A korlátozás néhány nemzetközi járatot is érintett.

Kapcsolódó tartalom

A JAL Airbus A350-es típusú repülőgépének mind a 379 utasa és személyzete életveszélyes sérülések nélkül megmenekült – közölte a vállalat. A gépen keletkezett tüzet több mint nyolc órával az ütközés után, kedd kora estére sikerült csak megfékezni – tették hozzá.

A parti őrség gépén tartózkodó hat ember közül öt meghalt, csak a gép kapitányának sikerült megmenekülnie

– közölte a rendőrség.

A BBC brit közszolgálati média fényképei alapján a parti őrség repülőgépe is kiégett.

Az Airbus repülőgépgyártó vállalat kedden bejelentette: szakértői csoportot küld „műszaki segítségnyújtás céljából” Tokióba. A tokiói rendőrség pedig azt közölte, hogy halált, illetve sérülést okozó szakmai gondatlanság gyanújával vizsgálatot indított a baleset ügyében.

Kiemelt kép: A Japan Airlines kiégett utasszállítójának roncsa tokiói Haneda repülőtéren 2024. január 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Jiji Press)