Kitiltotta a fehéreket az ünnepi vacsoráról a bostoni polgármester

Andrea Campbell hivatala még vizsgálatot sem hajlandó indítani az ügyben, annak ellenére, hogy

– közli a The Daily Wire hírportál. Az ügyészi hivatal fenntartja, hogy a rendezvény nem volt nyilvános, ezért nem sérti az állam közintézményekről szóló törvényét – írja a Fox News.

A városi tanács kapcsolattartási igazgatója, Denise DosSantos által küldött e-mailből kiderült, hogy a vitatott rendezvényt a „Megválasztott színes bőrűek ünnepi partijának” nevezték el – számolt be korábban a The Daily Wire. Miközben Andrea Campbell azt hajtogatja, hogy a rendezvény zárt körű volt, ennek ellentmond a DosSantos által kiküldött meghívó, amely eredetileg a polgármesteri hivatal valamennyi tisztségviselőjének kiment.

„Michelle Wu polgármester nevében tisztelettel meghívom Önt és egy vendégét a Megválasztott színes bőrűek ünnepi partijára december 13-án, szerdán 17:30-kor a Parkman House-ban, a Beacon Street 33-ban” – írta DosSantos a meghívó e-mailben. Tizenöt perccel később azonban DosSantos újabb e-mailt küldött ki, amelyben

jelezve, hogy azt a tanács fehér tagjainak nem kellett volna elküldenie.

A Fox News megjegyzi: a törvény kifejezetten tiltja, hogy bármilyen megkülönböztetést, diszkriminációt vagy korlátozást tegyenek a közintézményekbe való belépés vagy az ottani bánásmód tekintetében faj, bőrszín, vallási meggyőződés, nemzetiség, nem, nemi identitás, szexuális irányultság, siketség, vakság, bármilyen fizikai vagy szellemi fogyatékosság, illetve származás alapján.

A demokrata Michelle Wu így dicsekedett a rendezvénnyel: „Nem is olyan régen Bostonban még nem volt szükségünk ekkora asztalra, hogy a színes bőrű választott képviselők elférjenek. De a városi tanácsosként és most polgármesterként eltöltött időm alatt, sok olyan vezetőt követve, akik utat törtek, büszkén néztem, ahogy ez a csoport növekszik (…) Az ünnepek alkalmával pedig időt szakítunk arra, hogy

A tajvani bevándorló felmenőkkel rendelkező, a magukat transzneműnek nevezőkért síkra szálló és a fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Michelle Wu polgármesterségét számos fehérellenes botrány fémjelzi. A bostoni tanács első ázsiai származású, női állampolgáraként ismert politikusa 2021 márciusában fehérellenes viccekkel hergelte a város 44 százalékát kitevő, többségi, fehér lakosságát (emellett 2021-es adatok szerint a spanyol ajkú fehérek újabb 6,13 százaléknyi arányt képviselnek, a feketék aránya 21, az ázsiaiaké közel 10 százalék – a szerk.).

A polgármester a fehér étteremtulajdonosokkal is hadban áll: a város egyértelműen etnikai hovatartozásuk alapján, szabályosan megsarcolta őket egy 7500 dolláros „szabadtéri étkeztetési díjjal”; különösen az úgynevezett olasz negyed egyik étkezőjének tulajdonosára szálltak rá.

