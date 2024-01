Figyelmeztető lövésekkel állítottak meg az ukrán határőrök 12 kárpátaljai férfit

Figyelmeztető lövésekkel állítottak meg az ukrán határőrök január 2-án az ukrán–magyar zöldhatáron 12 határsértőt, akik gyalogosan próbáltak meg átjutni Magyarországra – adta hírül az ukrán határőrszolgálat honlapja. A hatóságok egyre több, a sorozás elől menekülő hadköteles férfit fognak el a zöldhatáron, sokan az utolsó pénzüket adják oda az embercsempészeknek, csakhogy kijussanak a lassan két éve háborúban álló országból.

A hadköteles korú férfiakból álló 12 fős csoport nem állt meg az ukrán határőrök felszólítására. Az előzetes vizsgálat során kiderült, hogy az elfogott személyek kárpátaljaiak.

Kárpátalján az ukrán hatóságok napi jelentései szerint a hadkötelesek egyre többen próbálnak meg a Tisza felső szakaszán csónakkal, illetve úszógumival Romániába átjutni.

De olyan is van, aki az életét kockáztatva a hegyeken keresztül próbál megszökni. Van, akinek sikerül, mint annak a fiatal férfinak, aki ősszel, miután átjutott Romániába, örömében megcsókolta az első fát az erdőben. De van olyan is, akit már a hegyimentőknek kell megmenteni a biztos fagyhaláltól, mint a Híradóban bemutatott dnyiprói férfit.

Az egyre brutálisabbá váló katonai mozgósítás miatt egyre többen választják a szökést.

A Híradó szerdai felvétele azt mutatja, hogy Harkivban az utcáról hurcolnak el erőszakkal a toborzók egy férfit. A legtöbben éppen az ilyen kegyetlenségek elől menekülnek el, sokszor pedig minden vagyonukat az embercsempészeknek adják oda. A hatóságok szerint egy-egy átkelés ára 3000 eurótól 10 ezerig mozog.

„Az illetékességi területünkön, tehát az ellenőrző pontokon és az zöldhatáron, csak fél év alatt több mint másfél ezer embert vettek őrizetbe” – mondta Oleg Dmitrenko, az ukrán határőrség illetékese nemrégiben egy ungvári sajtótájékoztatón.

Közben év vége óta már

sorra fordítják vissza a katonai felmentéssel rendelkező férfiakat, a nagycsaládosokat és a mozgássérülteket is a határról az ukrán határőrök.

A hatóságok ezt helyben azzal magyarázzák, hogy a fent említetteknek ezentúl kizárólag akkor áll jogukban Ukrajnából kilépni, amennyiben azt a hadkiegészítő parancsnokság is engedélyezi. Keleti szomszédunkból már azokat a 18 és 60 év közötti férfiakat sem engedik ki, akik speciális, humanitárius átkelési engedéllyel rendelkeznek. A döntést számukra is a kötelező katonai nyilvántartásba vétellel indokolják.

„A kormányunk meglepetést csinált nekünk. Itt vannak a buszok, melyek át szerettek volna kelni a határon. Viszont a srácok, biztos, hogy nem fognak tudni kilépni az országból, mert nincsenek katonai nyilvántartásban, nincs halasztásuk. Úgy gondolom, ezentúl már így lesz. Ezek nem ideiglenes intézkedések. Minden hadköteles korúval így fognak bánni” – panaszolta egy férfi.

Az ukrán határőrszolgálat közölte: az eddigi törvényeknek megfelelően járnak el, hadiállapot idején pedig joguk van a tüzetes ellenőrzéshez.

„Eddig a háromgyerekes családapáknak, a mozgássérülteknek, valamint a humanitárius engedéllyel rendelkezőknek nem volt szükségük az átkeléshez a katonai toborzók engedélyére, most azonban ezt is követelik tőlük az ukrán határőrök. Sokan azonban attól tartanak, hogy ha bemennek a hadkiegészítő irodába, ott a speciális engedély helyett behívóparancsot adnak majd át nekik” – számolt be a Híradót tudósító K. Debreceni Mihály.

Kijev félmillió embert tervez besorozni.

A napokban az ukrán parlamentben be is nyújtották azt az új mozgósítási törvénytervezetet is, mely szinte minden szabadságjogától megfosztaná azokat a hadköteleseket, akik nem jelentkeztek a toborzóknál. Akik ezt elmulasztják megtenni, azokkal szemben szigorú szankciókat alkalmazhatnak.

Letilthatják például a bankkártyáikat, a SIM-kártyáikat, és bevonhatják vezetői engedélyüket is.

Gumicsónakkal akart a Tiszán keresztül Magyarországra szökni három ukrán férfi december végén, de próbálkozásuk kudarcba fulladt, mert az ukrán határőrök lefülelték őket.

A Kárpáti Igaz Szó úgy tudja: a figyelmeztető lövésekre azért volt szükség, mert a hadköteles korú férfiakból álló csoport nem állt meg az ukrán határőrök felszólítására. A kárpátaljai csoport tagjai ellen, akik fejenként több mint százezer forintnak megfelelő hrivnyát fizettek egy embercsempésznek, hogy a határhoz szállítsa őket,

tiltott határátlépési kísérlet miatt indult eljárás. Segítőjüket is elfogták.

Az orosz–ukrán háború miatt a katonaköteles férfiak csak külön engedély birtokában hagyhatják el Ukrajnát.

Kiemelt kép forrása: M1