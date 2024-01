Csak egy kiégett roncs maradt belőle: így néz ki az utasszállító, ami megcsúszott az aszfalton, majd nekiütközött egy másik gépnek

Élő adásban mutatták, amint az utasszállító landolás közben megcsúszik az aszfalton, nekiütközik a katonai gépnek, és lángba borul.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, leszállás közben a parti őrség repülőgépének ütközött és kigyulladt kedden a tokiói nemzetközi repülőtéren a Japan Airlines (JA) légitársaság egy érkező utasszállítója. A balesetben a parti őrség öt tagja életét vesztette, az utasszállítón tartózkodó 379 utas és személyzet biztonságban van – közölte az NHK japán közszolgálati televízió hatósági közlések alapján.

Tokió, 2024. január 3.

A Japan Airlines kiégett utasszállítójának roncsai a tokiói Haneda repülõtéren 2024. január 3-án. Fotók: MTI/AP/Kyodo News

A parti őrség tájékoztatása szerint az utasszállító egy olyan repülőgépükkel ütközött össze a leszállópályán, amely a szigetország nyugati partvidékén található Niigata repülőtérre vitt volna segélyszállítmányt a 48 halálos áldozattal járó újévi földrengés helyszínére. A parti őrség gépének hatfős személyzetéből a kapitánynak sikerült kimenekülnie, a többiek életüket vesztették – tették hozzá.

A rendőrség közlése szerint az JA Airbus A350 típusú gépének 367 utasa és a 12 fős személyzet a csodával határos módon időben ki tudott menekülni a lángoló repülőgépből, 17-en könnyebben megsérültek.

Az NHK élő adásban mutatta, amint az utasszállító a tokiói Haneda repülőtéren landolás közben megcsúszik az aszfalton, nekiütközik a katonai gépnek, és lángba borul.

Az utasszállító a tűzoltók erőfeszítései ellenére teljesen kiégett – közölte a tévé, de arról nem szóltak, hogy a katonai gép is tüzet fogott-e.

A katasztrófáról készült és a közösségi médiában megosztott videofelvételeken kiabáló emberek láthatók a füsttel teli utastérben, majd ahogy a kifutópályán menekülnek a lángok elől.

A JA szóvivője elmondta: az utasszállító az északi Hokkaidó szigeten található csitoszei új repülőtérről indult.

Tokió, 2024. január 2. Lángol a Japan Airlines egyik utasszállítója tokiói Haneda repülőtéren 2024. január 2-án, miután összeütközött a parti őrség egyik repülőgépével a kifutón. MTI/AP/Kyodo News

A közlekedési hatóság közölte, hogy a parti őrség gépének adatrögzítő berendezéseit már megkapta, de egyelőre nincsenek meg a Szapporóból Tokióba érkezett JAL-gép fekete dobozai.

A JAL-gép személyzetének beszámolója alapján a repülés során nem történt semmilyen rendellenesség, a leszállást pedig a légiirányítással egyeztetve hajtották végre.

A baleset miatt Japán legforgalmasabb repülőterének mind a négy kifutópályáját le kellett zárni egy időre, de már kedden újra meg lehetett nyitni három pályát. A JAL még szerdán is több mint 40 belföldi járatot törölt, egy másik légitársaság, az All Nippon Airways pedig 50-et a Hanedán. A korlátozás néhány nemzetközi járatot is érintett.

A tokiói rendőrség pedig azt közölte, hogy halált, illetve sérülést okozó szakmai gondatlanság gyanújával vizsgálatot indított a baleset ügyében.

