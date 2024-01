Tragédiával kezdődött 2024

Tűz ütött ki új év első napján a new york-i Statend Islaneden egy kétszintes házban nem sokkal 17:30 után. A helyszínen készült felvételeken látható, amint a tűzoltók bemásznak a karácsonyi fényekkel díszített ház második emeleti ablakán, miközben a házból sűrű füst tör kifelé – írja a New York Post.

Girl, 7, killed in New Year’s Day house fire on Staten Island: NYPD https://t.co/20NMZEMijB pic.twitter.com/3bCPAeKzP3

— New York Post (@nypost) January 2, 2024