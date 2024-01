Neves művészek álltak ki Depardieu mellett, drag queen és youtuber „törölné ki” életművét

„Művészek, írók és filmproducerek vagyunk. Ebben a minőségünkben szólalunk most meg.

– így kezdődik az ötven neves franciaországi színész, filmrendező, producer által aláírt, december 25-én a Le Figaro című lapban közzétett nyilatkozat, melyben kiállnak a „cancel culture” célkeresztjébe került Gérard Depardieu színész, filmrendező és producer mellett.

A dokumentum aláírói kiemelik: Gérard Depardieu a mozi utolsó szent szörnyetege. A rá zúduló gyűlöletáradat az, amit a nyilatkozat aláíró, úgy érzik, nem tűrhetnek tovább, hiszen az ártatlanság vélelme bárkit megillet, s azt „másokhoz hasonlóan ő is élvezhetné, ha nem lenne a mozi óriása, ha nem lenne az, aki”.



A neves színész, filmszínész elleni – egyelőre semmiféle jogerős bírósági ítélettel alá nem támasztott, meg nem alapozott – támadással kapcsolatban az alkotók nem csak Depardiue lejáratása, hanem az utóbbi időszakban a woke-ista, szélsőbaloldali örökben divatos „cancel culture”, az eltörlés kultúrája ellen foglalnak állást:

– jelentik ki az alkotók, kiemelve, hogy Depardieu színészi zsenialitásával hozzájárult a francia kultúra „kisugárzásához”, s ez művészettörténeti jelentőségű.

„Franciaország nagyon sokat köszönhet neki, e hatalmas színész nélkülözése tragédia, vereség lenne, a művészet halála – és a mi művészetünké is” – érvelnek az aláírók. A szexuális visszaélésekkel vádolt színész mellett határozottan kiállt

és esze ágában sincs holmi szóbeszédre visszavenni tőle a Becsületrendet.

Az ismert alkotók, közöttük , Jean-Marie Rouart író, a Francia Akadémia tagja és Carla Bruni énekes, a korábbi köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy felesége, kifejezik értetlenségüket: „Nem számít, hogy Molière, Marcel Aymé, Georges Bernanos, Marguerite Duras vagy Peter Handke nyelvét úgy halljuk, mint senki másét? Truffaut, Pialat, Ferreri, Corneau, Blier vagy Bertolucci mozijának elterjesztéséhez hozzájárulni a világban nem akármilyen teljesítmény!”

Az ismert alkotók rámutatnak: „Bármi történjék is,

amely örökre rányomta bélyegét korunkra. A többi, az összes többi az igazságról szól, csakis az igazságról.”

A Liberation című szélsőbaloldali lap a konzervatív lapban megjelent, karácsonyi állásfoglalásra válaszul újévre időzítette „ellencsapását”. A lap egy olyan, a filmszínész elleni lejárató kampány mellett állást foglaló nyilatkozatot tett közzé, melyet százötven személyiség írt alá.



Az aláírók kijelentik: „A művészet nem a büntetlenség totemje.”

