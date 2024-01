Már nem élhette meg 2024-et a tini – az újév előtt nem sokkal késelték halálra

A 16 éves Harry Pitmant 23:40-kor sebesítették meg halálosan a népszerű londoni Primrose Hillen – ahol minden évben tömegek gyűlnek össze, hogy megnézzék az éjféli tűzijátékot.

A Met Police gyilkossági nyomozást indított.

„Nem tűnik valóságosnak, folyton azt várom, hogy bejöjjön a bejárati ajtón. A vacsorája még mindig a sütőben van, anya nem tudja rávenni magát, hogy kivegye” – nyilatkozta a MailOnline-nak Harry nővére.

Az ünneplők sikoltozva menekültek a helyszínről, miután a tinédzser hirtelen összeesett.

