A repülőteret is lezárták, miután másfél kilométer magas füstoszlopot lehetett látni

Több mint 2200 falusi lakost telepítettek ki az indonéziai Flores szigetén, és helyeztek biztonságba iskolákban, középületekben, katonai bázisokon a Lewotobi Laki-Laki vulkán kitörése miatt Kelet-Nusa Tenggara tartományban – közölték kedden a helyi hatóságok.

A tűzhányó az utóbbi hetekben ugyan többször is kitört, de hétfőn már másfél kilométer magas füstoszlopot lehetett látni felette. A hatóságok ezért a második legmagasabb fokozatú riasztást adták ki és négykilométeres sugarú körben lezárták a vulkán körüli térséget.

Az Antara helyi hírügynökség jelentése szerint a nagyjából 80 kilométerre található Maumere – a sziget legnagyobb városa – repülőterét lezárták.

🇮🇩 INDONESIA’S RECORD-BREAKING VOLCANIC YEAR | 72 ERUPTIONS IN 2023

Indonesia, situated on the volatile Pacific Ring of Fire, had significant volcanic activity in 2023 with 72 eruptions from 69 volcanoes.

Now, Mount Lewotobi Laki-Laki in Flores with 2,000 evacuated and Mount… pic.twitter.com/HqChz5DgLC

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2024