A gyilkos földrengés helyszínére vitte a segélyszállítmányt az utasszállítóval ütköző repülőgép, csak a kapitánynak sikerült élve kijutnia

A parti őrség tájékoztatása szerint az utasszállító egy olyan repülőgépükkel ütközött össze a leszállópályán, amely a szigetország nyugati partvidékén található Niigata repülőtérre vitt volna segélyszállítmányt a 48 halálos áldozattal járó újévi földrengés helyszínére. A parti őrség gépének hatfős személyzetéből a kapitánynak sikerült kimenekülnie, a többiek életüket vesztették – tették hozzá.

A rendőrség közlése szerint az JA Airbus A350 típusú gépének 367 utasa és a 12 fős személyzet a csodával határos módon időben ki tudott menekülni a lángoló repülőgépből, 17-en könnyebben megsérültek.

Az NHK élő adásban mutatta, amint az utasszállító a tokiói Haneda repülőtéren landolás közben megcsúszik az aszfalton, nekiütközik a katonai gépnek, és lángba borul. Az utasszállító a tűzoltók erőfeszítései ellenére teljesen kiégett – közölte a tévé, de arról nem szóltak, hogy a katonai gép is tüzet fogott-e.

A katasztrófáról készült és a közösségi médiában megosztott videófelvételeken kiabáló emberek láthatók a füsttel teli utastérben, majd ahogy a kifutópályán menekülnek a lángok elől.

Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo’s Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 2, 2024