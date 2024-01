Milliók buliztak a Copacabanán, fegyveres rendőrök között vonultak a párizsi Champs Elysées-n: tűzijátékkal, utcabálokkal ünnepelték világszerte az új évet

A csendes-óceáni Baker-szigeteken még most is várják az újévet, ott magyar idő szerint délután 1 órakor ütött éjfélt az óra. Ahol viszont már beköszöntött az újév, ott tűzijátékkal, utcabálokkal ünnepeltek az emberek. Míg Kínában sokan a Sárkány évének kezdetét is ünnepelték, Európa több országban beárnyékolta a szilveszterezést a terrorveszély.

Hangos visszaszámlálás után lézershow-val és tűzijátékkal köszöntötték a világon az elsők között a 2024-es évet Új-Zélandon. Magyarországon vasárnap dél volt, amikor ott már éjfél. Az egész város fénybe borult a Sky Towerről illetve a Kikötői Hídról indított tűzijátékok fényétől. Zenés tűzijátékkal indították 2024-et az ausztráliai Sydney-ben is, a szilveszteri ünnepség már kora este elkezdődött. Először három hajó fedélzetén füstöléses szertartással tisztították meg a kikötőt a rossz szellemektől, majd az őslakosok üdvözölték az országot. Ezután kezdődött a látványos tűzijáték. Tűzijátékok petárdái robbannak az ausztrál nagyváros, Sydney kikötőjénél az operaház (b) fölött szilveszter éjszakáján, 2013. december 31-én. Középen a Harbour híd. (Fotó: MTI/EPA/Nikki Short) A Kikötő-híd (Harbor Bridge) és az Operaház mellett további 15 helyszínről lőtték fel a közel ötvenezer lövedéket. Tokió központjában is rengeteg ember gyűlt össze a buddhista templomokban, hogy részt vegyenek az éjszakai harangozáson. A 108 harangszó az emberi bűnöket, a világi vágyakat szimbolizálja, és célja, hogy ezeket senki ne vigye magával az újévbe. Hongkongban a Victoria kikötő 12 percen keresztül pompázott különböző színekben a környék számos pontjáról fellőtt tűzijátékoktól. A város idegenforgalmi hivatala közölte, az idei volt a valaha szervezett legnagyobb szilveszteri ünnepség. Az újévi ünnepség résztvevői Pekingben 2023. december 31-én (Fotó: MTI/EPA/Vu Hao) Az új évbe átlépve a kínai Vuhanban, a 2019 végén kitört koronavírus-járvány kipattanásának helyén elkezdődött a három napos újévi lámpás fesztivál. A vuhani vidámparkban megrendezett eseményen főleg sárkányok láthatók, a 12 állatból álló kínai horoszkóp szerint ugyanis 2024 a sárkány éve lesz és február 14-én kezdődik. Úgy hiszik, onnantól olyan változások kezdődnek, amik pozitív irányban befolyásolják az emberiség sorsát. Szilvesztert ünneplő tömeg a New York-i Times Square-en 2023. december 31-én (Fotó: EPA/Stephani Spindel) A 828 méter magas felhőkarcolóról, a Burdzs al-Kalifáról indították a tűzijátékot Dubajban. Helyiek és rengeteg turista gyűlt össze az Egyesült Arab Emírségek ikonikus épületénél, amelyről 15 ezernél is több rakétát lőttek ki. Párizsban rendkívüli biztonsági intézkedések közepette ünnepelt több százezer ember a Champs Elysées-n. Hatezer rendőr és ötezer katona volt szolgálatban, mert a hatóságok terrortámadástól tartottak. Hatalmas tűzijáték volt a Diadalívnél, bevilágította az eget a francia főváros felett. Kapcsolódó tartalom Máglyán elégetett hírességek, szerencsehozó vörös fehérnemű – így ünneplik a szilvesztert szerte a nagyvilágban Szilveszter és újév megünnepléséhez kapcsolódik a legtöbb babona és szokás, melyek közös célja a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Londonban az éjfélt a Big Ben harangjai jelezték. Ezután kezdődött el a 12 percen át tartó fergeteges tűzijáték a Temze felett, amit a helyszínen 100 ezren néztek. London belvárosában koncertekkel, utcabálokkal búcsúztatták az óesztendőt. Kétmillióan partiztak Rio de Janeiroban a Copacabana strandon. Egész éjjel koncerteken szórakozott a hatalmas tömeg. Innen lőtték fel a színpompás tűzijátékot is, ami megvilágította a tengert és az eget is. Az ünneplők többsége fehérbe öltözött, a hiedelem szerint ez békét és szerencsét hoz. Tűzijáték-sorozat a Megváltó Krisztus szobra előtt a Copacabana strandon, az újévi ünnepségek alatt a brazíliai Rio de Janeiróban, 2024. január 1-én. (Fotó: EPA/Rio de Janeiro polgármesteri hivatala) Magyarországon reggel hat óra volt, amikor New Yorkban az újév beköszöntét ünnepelték. A Times Square-en a tömeg éjfél előtt visszaszámlált miközben leeresztették azt a fénylő kristálygömböt, ami az új évet jelképezi. Rengetegen voltak a város szívében, a szervezők tűzijátékkal és rengeteg konfettivel kápráztatták el az ünneplőket. Kiemelt képen: Tűzijáték-sorozat a Megváltó Krisztus szobra előtt a Copacabana strandon, az újévi ünnepségek alatt a brazíliai Rio de Janeiróban, 2024. január 1-én. (Fotó: EPA/Rio de Janeiro polgármesteri hivatala)