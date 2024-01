Gyújtóbombát dobtak a rendőrökre, 300 embert vettek őrizetbe Berlinben a szilveszteri zavargások során

Idén sem telt békésen a szilveszter több német nagyvárosban. Berlinben 300 embert vettek őrizetbe a zavargások után, Lipcsében pedig vízágyúval oszlatták fel a tömeget. Aki fényjátékkal akart ünnepelni Berlin központjában, az csak 10 eurós belépődíjért tehette meg. Köln könyékén szilveszter előtt három férfit vettek őrizetbe a hatóságok, akikről azt gyanítják, hogy terrortámadást készítettek elő.

Tűzijátékkal köszöntötte az új évet több ezer német a Brandenburgi kapunál. Aki fényjátékkal akart ünnepelni szilveszterkor Berlin központjában, az csak 10 eurós belépődíjért tehette meg.

A város más részein azonban tilos volt pirotechnikai eszközöket használni, amit a hatóságok szigorúan ellenőriztek.

Berlin egyes részein – főként a bevándorlók lakta negyedekben, például Neuköllnben – külön ellenőrzőpontokat állítottak fel, ahol mindenkit átvizsgáltak.

„Át kell menni a rendőrségi kordonon, majd ellenőrzik a tűzijátékokat vagy a tiltott tárgyakat, bármi is legyen az. Nem tudom pontosan, hogy mit keresnek. De az elmúlt néhány év tapasztalatai után szerintem ez érthető” – mondta egy berlini férfi.

Ötezer rendőrt mozgósítottak Berlinben

Ilyen sok rendfenntartót évtizedek óta nem vezényeltek az utcákra a német fővárosban, feladatuk azonban nem csak a zavargások megfékezése volt, hanem a tűzoltók és a mentősök védelme is.

„Minden egyes, veszélyesnek ítélt területen közvetlen kapcsolatban állunk a mentőszolgálatokkal, és amikor mentőt hívnak egy olyan területre, amely esetleg gócponttá alakulhat, akkor azonnal közvetlen vonal jön létre. Vagy elkísérjük a mentőt, vagy akár rendőröket küldünk előre, hogy szükség esetén biztosítsuk a segítségnyújtást” – magyarázta Anja Dierschke, a berlini rendőrség szóvivője.

Egy internetre feltöltött videóban

a hatóságok arra kérték a német főváros lakóit, hogy ne akadályozzák a segítségnyújtást, ne lőjenek rájuk petárdákkal, tűzijátékokkal vagy riasztópisztollyal úgy, ahogy egy évvel korábban.

Azonban bekövetkezett az, amitől a berlini rendőrök a legjobban tartottak, megismétlődtek az egy évvel korábbi szilveszteri zavargások. Berlin belvárosában több száz, főként fiatalokból álló tömeg dobálta egymást pirotechnikai eszközökkel és a rendőrökre is rátámadtak. Abban negyedben, pedig ahol egy évvel korábban a legtöbb rendbontás történt, ezúttal fiatalok próbáltak Molotov-koktélokat gyártani. Egy idősotthon ablakán tűzijátékot dobtak be, ezért az épületet ki kellett üríteni. Berlinben mintegy 300 zavargót vettek őrizetbe a hatóságok, de Németország több nagyvárosában is a rendőröknek kellett megfékezniük a randalírozókat.

A Berliner Zeitung című lap hétfői beszámolója szerint idén valamivel kevesebb támadás érte a hatóságokat szilveszter éjszaka. A berlini tűzoltóság kiérkező munkatársait 30 inzultus érte, szemben a tavalyi 69-cel. Akkor 15 fővárosi tűzoltó sérült meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.

Vízágyút kellett bevetni Lipcsében a randalírozókkal szemben

„Lipcsében több ezres tömeg verődött össze és kezdett el gyújtogatni, itt vízágyúkkal oszlatták szét a tömeget. Az emberek még a vízágyút is megdobálták” – számolt be Noll Katalin, a közmédia németországi tudósítója. „Duisburg Marxloh nevű városrészében, ahol no-go zóna alakult ki, ugyancsak két embert kellett őrizetbe venni. Halálos áldozata is volt a felelőtlen szilveszteri petárdázásnak: Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Koblenzben egy 18 éves fiatal vesztette életét” – tette hozzá a tudósító.

Köln közelében három férfit őrizetbe vettek a hatóságok vasárnap, akik a gyanú szerint terrortámadást készítettek elő. A rendőrség úgy véli, ők is ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak, mint az egy héttel korábban elfogott tadzsik férfi. A 30 éves gyanúsított azóta bevallotta, hogy egy autóval akartak merényletet elkövetni a kölni dómnál.

