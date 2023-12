Több mint ezerféle sajttal megpakolt pizzával döntöttek rekordot

Ezeregyféle sajttal megrakott pizzával értek el Guinness-rekordot egy franciaországi pizzériában.

1001 varieties of cheese on one pizza 🍕 These chefs in Lyon, France had no fear of formidable levels of fromage 🧀🧑🍳 pic.twitter.com/syCIDIJVTD

