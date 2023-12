Kilencéves a legfiatalabb szereplő III. Károly király újévi kitüntetési listáján

A kultúra és a sport kiemelkedő képviselői szerepelnek a brit uralkodó szombaton ismertetett újévi kitüntetési listájának vezető helyein.

Az elismerések kitüntetettjeinek listáját évente kétszer, az uralkodó júniusi „hivatalos” születésnapján és újév előtt hirdetik ki. III. Károly király szombat hajnalban ismertetett újévi kitüntetési listája 1227 nevet tartalmaz. A legfiatalabb kitüntetett 9, a legidősebb 97 esztendős.

A világhírű kitüntetettek között szerepel Sir Ridley Scott filmrendező, akinek nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint A nyolcadik utas: a halál (Alien), a Gladiátor, a Thelma és Louise, illetve legutóbbi filmje, a Napoleon.

A 86 esztendős Scottnak már 2003-ban a Sir előnév viselésére jogosító lovagi címet adományozta az akkori uralkodó, II. Erzsébet királynő,

III. Károly tavaly szeptemberben elhunyt édesanyja, a filmrendező most viszont a királytól a Lovagi Nagykeresztet is átveheti a brit filmszakmában kifejtett tevékenységéért.

Shirley Bassey walesi énekesnőt, a 20. század második felének egyik legsikeresebb brit női előadóművészét, akinek eddig 135 millió lemeze kelt el világszerte, a király a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.

A 86 éves Shirley Bassey, akit 2000-ben II. Erzsébet királynő a lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító rangra emelt, igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A korábbi kitüntetettek között szerepel mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, Sir Elton John, a brit rock veterán szupersztárja és Sir Paul McCartney, a Beatles egykori dalszerzője, énekese és basszusgitárosa.

Michael Eavis, a Glastonbury Fesztivál 88 éves alapítója – aki 1970-ben, saját farmján hozta létre a leghíresebb brit szabadtéri zenei rendezvénysorozatot – lovagi címben részesült III. Károly királytól.

Sir Michael az indoklás szerint a zenei életben kifejtett szolgálatai mellett jótékonysági tevékenységével is kiérdemelte az elismerést.

A nevéhez kötődő fesztivál minden évben több mint kétmillió fonttal támogat különböző segélyszervezeteket.

Az Ausztráliában és Új-Zélandon rendezett idei női labdarúgó-világbajnokságon második helyezést elérő angol válogatott csapatkapitánya, Millie Bright a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát (OBE) veheti át az uralkodótól, Lauren Hemp csatár és Mary Earps kapus a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) kitüntetésben részesült.

Kiemelt kép III. Károly brit király (Fotó: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala)