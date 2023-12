Elhunyt Tom Wilkinson brit színész

A közlemény szerint a színészt családja körében, váratlanul érte a halál.

Wilkinsont kétszert jelölték Oscar-díjra, 2001-ben a legjobb férfi főszereplő kategóriában A hálószobában című filmben nyújtott alakításáért, majd 2007-ben a legjobb mellékszereplő kategóriában a Michael Clayton című filmben nyújtott játékáért.

Very sad news that one of our finest has left us aged 75.

Wilkinson legutóbb az Alul semmi alapján készült, a Disney+ sorozatában játszott régi színésztársai, Robert Carlyle és Mark Addy társaságában.

Az eredeti film 1997-ben hatalmas közönség és szakmai siker volt, számos kategóriában jelölték Oscar- és BAFTA-díjra. Wilkinson ez utóbbit el is nyerte a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.(A film rendezője, Uberto Pasolini a legjobb film, Robert Carlyle pedig a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díját kapta.)

The bottom line with me for an Actor is do I believe what they’re saying, and I never heard a word come out of TOM WILKINSON’s mouth that I didn’t 100% believe.

He was a superlative Actor.

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (2011)

RIP Sir, legacy assured. pic.twitter.com/mOVNbTs0q4

