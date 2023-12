A pénteki volt a háború kezdete óta a legmasszívabb rakétacsapás Ukrajnában, a kijevi polgármester gyásznapot hirdetett

Lakóépületeket és

valamint ipari és katonai infrastruktúrát vettek célba az orosz támadások pénteken.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton bejelentette: eddig 39 ember halálról értesültek. Az elnök részvétét nyilvánította az áldozatok családtagjainak.

– mondta Jurij Ignat, az ukrán légierő szóvivője az AFP francia hírügynökségnek.

Relief operations in the aftermath of yesterday’s Russian attack continue. Almost 120 cities and villages have been affected, with hundreds of civilian objects damaged.

I thank all of our State Emergency Service rescuers, municipal employees, police officers, and everyone who is…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2023