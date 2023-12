Európa-szerte áradnak a folyók, Németországban és Hollandiában már alig bírják a gátak

Európa több országában is áradnak a folyók, a víz Németországban és Hollandiában is házakat veszélyeztet. A homokzsákok szinte teljesen átáztak, ezért több helyen gátszakadástól tartanak. Az áradások miatt jelentős termőterületek is víz alá kerültek.

Alsó-Szászországban szerda éjszaka több folyón is javult valamelyest a helyzet. A munkálatokban több száz önkéntes tűzoltó segített. „Soha életemben nem láttam még ilyet. Egész éjjel dolgoztak, és mindent megpróbáltak, hogy megerősítsék a gátat. Homokzsákokat pakoltak egymásra, hogy a víz ne folyjon be a pincénkbe” – mondta egy helyi nő. A vízszint enyhén emelkedik, és a homokzsákokból épített gátak szinte teljesen átáztak, emiatt félő, hogy átszakadnak. A német katasztrófavédelem munkatársai ezért sok helyen tovább erősítik az árvízvédelmi építményeket. Kapcsolódó tartalom Egész falvak lakosságát kellett kimenekíteni az árvíz elől Németországban Alsó-Szászországban és az ország középső részén fekvő Türingiában több települést részlegesen evakuálni kellett a rohamosan emelkedő vízszint miatt. Hollandiában is hasonló a helyzet A folyók vízszintje rendkívül magas, ráadásul a Rajna Lobithnál tovább duzzadhat. A hatóságok megállás nélkül dolgoznak, hogy a part menti házak ne kerüljenek víz alá. „Továbbra is emelkedik a vízszint. Azt vettük észre, hogy az utóbbi napokban ez elég gyorsan történik, óránként akár egy centiméterrel lesz magasabb. Emiatt egyre kisebb a mozgásterünk” – mondta egy hollandiai kisváros szóvivője, aki hozzátette, hogy már csak pár centiméterrel magasabbak a gátak, mint a folyó. Az áradások miatt a holland gazdaságok is nehéz helyzetben vannak, jelentős termőterületek kerültek ugyanis víz alá. Az ország déli részén egy bika ragadt a folyó közepén, egy másik gazdaságból pedig csaknem egy tucatnyi lovat kellett biztonságba helyezni. Kapcsolódó tartalom Tovább nőtt az árvízveszély Németországban Az időjárási nehézségek a vasúti közlekedést is érintik, a Hannover és Magdeburg közti szakaszon továbbra is tereléssel közlekednek az expresszvonatok. Kiemelt kép: Az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban lévő Beverungen, miután a heves esőzések, illetve a havazás következtében árvíz öntötte el az utakat (Fotó: MTI/AP/DPA/Friso Gentsch)