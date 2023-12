Mexikó segítségét kéri az amerikai kormány a migrációs hullám mérsékléséhez

Az Egyesült Államokba irányuló illegális határátlépések visszaszorításáról tárgyal szerdától az amerikai kormány küldöttsége Antony Blinken külügyminiszter vezetésével Mexikóban.

A külügyminiszter mellett a delegáció tagja Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter, valamint a Fehér Ház belbiztonsági tanácsadója, Liz Sherwood-Randall, aki az előzetes tervek szerint Manuel Lopez Obrador mexikói elnökkel is találkozik. Az amerikai kormányzat a Mexikón keresztül

az Egyesült Államokba tartó migránsok számának korlátozását szeretné elérni,

és ahhoz kér segítséget a szomszédos déli országtól.

A látogatást a múlt héten jelentette be Joe Biden elnök, miután telefonon egyeztetett Mexikó államfőjével. Az elmúlt hetekben rekord számú migráns lépett be törvénytelenül az Egyesült Államokba, arra kényszerítve a hatóságokat, hogy hivatalos határátkelőket és vasúti határhidakat is lezárjanak. A határállomásokat részben azért kellett lezárni, hogy a felszabaduló személyzetet az érkezők regisztrációjára irányítsák át.

A hivatalos tárgyalások megkezdése előtt amerikai belbiztonsági illetékesek arról számoltak be, hogy több javaslatot terjesztenek a mexikói partnerek elé, amivel csökkenthető lenne az amerikai határokra nehezedő nyomás. Ezek között említették a migránsok dél felé irányítását, Mexikóban tartását, a bevándorlók által használt vasútvonalak szigorúbb ellenőrzését. Az amerikai törekvések között szerepel az is, hogy

legális csatornák felé tereljék az ellenőrizetlen migrációs mozgást,

többi között vízumok biztosításával.

Az elnökválasztásra készülő Egyesült Államokban az illegális határátlépések növekedése jelentette migrációs válság vezető politikai témává vált, és a felmérések szerint Joe Biden elnök népszerűségét jelentős mértékben csökkentő tényező. A republikánusok szerint

a demokrata kormányzat megengedő bevándorláspolitikája vezetett a válsághelyzethez,

és annak határozott módosítását várják. Többek között ehhez kötik hozzájárulásukat Ukrajna további katonai és gazdasági támogatásához.

Manuel Lopez Obrador mexikói elnök az amerikai látogatás bejelentése után, a múlt héten többek között azt mondta, hogy hajlandó segítséget nyújtani, de azt várja az Egyesült Államoktól, hogy kezdjen tárgyalásokat a kubai rezsim elleni a szankciók enyhítéséről.

Az Egyesült Államok déli határain a 2024-es pénzügyi év októberi kezdete óta tovább fokozódott az illegális határátlépések száma. A szövetségi határőrizeti hatóság (Custom and Border Protection – CBP) adatai szerint októberben és novemberben meghaladta a havi 240 ezret a feltartóztatott migránsok száma, ami az adott hónapokra vonatkozó történelmi rekord. December 26-ig már

meghaladta a 250 ezret az érkezők száma,

ezért a hatóságok arra számítanak, hogy decemberben minden korábbinál több migráns érkezik az Egyesült Államokba.

A feltartóztatott és regisztrált migránsok nagy hányada a menedékkérelem beadása után, úgynevezett kegyelmi döntéssel (parole), szabadon tartózkodhat az ország területén, azzal a kikötéssel, hogy a megadott időpontban jelentkezik a bevándorlási hatóságnál.

Mexikóban a sajtóhíráadások szerint jelenleg is

több ezres bevándorló-karavánok tartanak észak felé, az Egyesült Államok irányába,

amelyekben latin-amerikaiak mellett számos afrikai, és ázsiai állampolgár van. Az elmúlt hetekben több videófelvétel jelent meg az amerikai médiában arról, hogy tömegek kapaszkodnak fel Egyesült Államok felé tartó tehervonatokra is, hogy gyorsabban elérjék úticéljukat, a mexikói-amerikai határt.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/EFE/David Guzmán