Hitlerhez hasonlította Erdogan Netanjahut, aki válaszul népirtással vádolta a török elnököt

Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki népirtást követ el a kurdok ellen és újságírókat vet börtönbe, az utolsó ember, aki erkölcsről prédikálhat másoknak – közölte szerdán az izraeli miniszterelnök.

Benjámin Netanjahu azután írt erről a közösségi médiában, hogy a török elnök egy Ankarában tartott díjátadó ünnepségen azt mondta: az izraeli vezető semmiben sem különbözik Adolf Hitlertől.

„Tett Netanjahu bármi olyat, ami kevesebb annál, mint amit Hitler csinált? Nem” – fogalmazott Erdogan.

„Erdogan, aki népirtást követ el a kurdok ellen és világrekordot állított be a börtönbe vetett ellenzéki újságírók számát illetően, az utolsó ember, aki erkölcsről prédikálhat nekünk” – írta Netanjahu, aki azzal is megvádolta a török államfőt, hogy dicséri a Hamász palesztin szervezetet, sőt fogadja is annak magas rangú vezetőit.

Benjámin Netanjahu védelmébe vette az izraeli hadsereget, amely – mint mondta – a legnagyobb erkölcsi értékkel rendelkezik a világon, és a világ legiszonyatosabb és legkegyetlenebb terrorszervezete ellen harcol.

A Hamász iszlamista palesztin szervezet és Izrael közötti háború kezdete óta a török államfő a palesztin ügy hagyományos támogatója,

számos bíráló megjegyzést tett Izraellel kapcsolatban,

és elítélte az izraeli kormánynak nyújtott amerikai támogatást is. Egyebek mellett terrorista és népirtó államnak nevezte Izraelt a Gázai övezet elleni intenzív légitámadások miatt.

Washington támogatásával Netanhaju kormánya több mint 20 ezer gázait tudott meggyilkolni – jelentette ki szerdán Erdogan.

A török elnök bírálta Németországot is,

amiért nem ítélte el Netanjahut a gázai civil veszteségek miatt. „Németország ma is fizeti az árát annak, amit Hitler tett. Ezért hallgat, ezért hajt fejet” – fogalmazott a török elnök.

Törökország – a nyugati szövetségeseitől és néhány arab államtól eltérően –

nem tekinti terrorszervezetnek a Hamászt.

A Hamász egészségügyi minisztériumának szerdai adatai szerint több mint 21 ezer palesztin halt meg az október 7-én kezdődött háborúban, amelyet Izrael a Hamász támadása miatt indított, amelyben október 7-én az iszlamista szervezet fegyveresei 1200 embert öltek meg, és több mint 240 túszt hurcoltak a Gázai övezetbe. Ez volt a legsúlyosabb vérengzés Izrael állam történetében.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Pool/Menahem Kahana