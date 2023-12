Fütyül az alkotmányra, felszámolja a lengyel közmédiát a kulturális miniszter

„Lengyelország elnökének azon döntése kapcsán, hogy felfüggeszti a közmédia finanszírozását, úgy döntöttem, hogy felszámolási állapotba helyezem a Lengyel Televízió (Telewizja Polska), a Lengyel Rádió (Polskie Radio) és a Lengyel Hírügynökség (PAP) korlátolt felelősségű társaságokat” – áll Sienkiewicz bejegyzésében.

Andrzej Duda lengyel elnök szombaton bejelentette: nem írhatja alá a parlament által már megszavazott, egyebek mellett a közszolgálati televízió és rádió számára 3 milliárd zloty (263 milliárd forint) költségvetési forrást előirányzó törvényt, mivel a közmédia jelenleg zajló átalakítása során kirívóan megsértették az alkotmányt és a demokratikus jogállam alapelveit.

Ifj. Lomnici Zoltán elemzése a lengyel közmédiánál kialakult állapotokról

Bartlomiej Sienkiewicz szerint a közmédia társaságainak felszámolási eljárás alá helyezése lehetővé teszi azok „szükséges átalakítását”, és elejét veszi az alkalmazottak elbocsátásának, melyre a pénzhiány miatt kerülne sor. Az eljárás bármikor felfüggeszthető – tette hozzá.

Marcin Mastalerek, Andrzej Duda államfő kabinetfőnöke úgy ítélte meg: Sienkiewicz lépése a kormányzó erők „teljes tehetetlenségét bizonyítja, miután nem találtak semmilyen törvényes módszert a közmédiát” működtető társaságok vezetésének leváltására.

Az intézkedést a testület az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselőinek a közmédiára vonatkozó beadványára reagálva adta ki. Ennek megvitatását a bírói testület január 16-ára tűzte napirendre.

Donald Tusk kormányfő szerda délutáni sajtóértekezletén bejelentette: az államfői vétó miatt kormánya újabb tervezetet készít a médiára vonatkozó kiegészítő költségvetési törvényről, és új médiatörvényt is előkészítenek. A közmédiát a költségvetési tartalékokból fizetik majd, nem pedig államkötvényekből, mint eredetileg tervezték.

Sienkiewicz a múlt héten egy parlamenti határozatra és a kereskedelmi társaságokról szóló törvényre hivatkozva felmentette a lengyel közmédia vezérigazgatóit, és újakat nevezett ki helyettük. Egyben új felügyelőbizottságokat is felállított.

Az államfő és a PiS törvénysértőnek minősítette a személycserék lebonyolításának módját. A lengyel közmédiát felügyelő, 2016-ban létrehozott Nemzeti Médiatanács, amelyben többségben vannak a PiS által jelölt tagok, kedden saját vezérigazgatót választott a köztelevízió élére.

A PAP leváltott vezérigazgatója, Wojciech Surmacz eddig nem írta alá lemondását. Piotr Glinski volt kulturális miniszter kedd este közölte: Surmacz ötszáz külföldi újságíróhoz levelet intézett, melyben leírja, hogy a jelenlegi kormány „törvénytelenül próbálja átvenni a PAP hírügynökséget, terrorizálja a szabad médiát és az újságírókat Lengyelországban”.

Marek Blonski, a Sienkiewicz által kinevezett új vezérigazgató kedd éjjel kiadott nyilatkozatában viszont „újságírók terrorizálásával” vádolta meg a PiS képviselőit, akik hatáskörük keretében végzett ellenőrzés címén rotációs ügyeleteket tartanak a PAP székházában.

