Egész falvak lakosságát kellett kimenekíteni az árvíz elől Németországban

A Duna mellett több folyó is árad Európában. Németországban két tartományban ki kellett menekíteni a lakosságot, Csehországban pedig húsz régióban van érvényben a legmagasabb szintű figyelmezetetés, de készültség van Hollandiában is.

A bajoroszági Kallmünz városát karácsony első napján öntötte el a víz, miután a Naab folyó kilépett a medréből. A másfél méter körüli szokásos vízszint most több mint a duplájára emelkedett.

Súlyos a helyzet Alsó-Szászországban is. A tartomány kormányfője a Neckar folyóhoz utazott, mert hamarosan az is kilép a medréből.

„Még soha nem tapasztaltam ilyen árvízhelyzetet, ami szinte mindenhol fenyeget a tartományban. Köszönet illeti azt a több tízezer tűzoltót és a segélyszervezetek tagjait, akik az ünnepek alatt megállás nélkül dolgoztak”

– mondta Stephan Weil, a tartomány miniszterelnöke.

Alsó-Szászországban és az ország középső részén fekvő Türingiában több települést részlegesen evakuálni kellett a rohamosan emelkedő vízszint miatt.

„Az embereknek fel kell készülniük arra, hogy még legalább három napig nem tudnak visszaköltözni az otthonaikba. Csak akkor térhetnek vissza, ha a pincéket kiszivattyúzták, újra van áram és helyreállt a csatornahálózat is” – figyelmeztetett Bodo Ramelow, Türingia miniszterelnöke.

A szűnni nem akaró esőzés miatt a hatóságok az ország északi és középső részein – elsősorban Észak-Rajna–Vesztfália, Szász-Anhalt és Szászország tartományban – is áradások veszélyére hívták fel a figyelmet.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a vízpartoktól és az árvízvédelmi létesítményektől.

Alsó-Szászországban és az ország középső részén fekvő Türingiában egyes településekről már részlegesen ki kellett költöztetni a lakosságot a folyók fenyegetően magas szintje miatt (Fotó: MTI/AP/DPA/Lars Penning)

Csehországban érvénybe lépett a legmagasabb árvízvédelmi készültség

Hasonló a helyzet Csehországban is, ahol az árvízveszély miatt a legmagasabb, hármas szintű figyelmeztetés van érvényben mintegy 20 régióban. Szakemberek szerint elsősorban az ország középső és északi részén magas az árvízvédelmi készültség, azonban a megáradt patakok szintje jelenleg stagnál vagy csökken. Ennek ellenére több helyen, így Prágában is óvintézkedéseket vezettek be és felkészülnek az esetleges áradásra.

Egyes kompjáratokat leállítottak és az embereket nem engedik rá a gátakra.

A magas vízszint miatt az országban kilenc vízügyi igazgatóság is fokozott készültségben van, de azt mondják, egyelőre nincs ok aggodalomra. „Ez (a helyzet) nem aggasztó. Tulajdonképpen jó dolog, hogy a talajvíz feltöltődött. Ez a helyzet kontrollálható, de ehhez szárazabbra kell forduljon az időjárás” – mondta egy holland gátőr.

A kiáradt folyók utakat öntöttek el, több falut elvágtak a külvilágtól. A vízügyi hatóságok most megnövelt kapacitással ellenőrzik a gátakat és folyamatosan szivattyúzzák a vizet, munkájukat sok önkétes is segíti.