Soros beismerte: valójában ő erőlteti Ukrajna EU-csatlakozását – erről ír az Origo. A portál a Mandiner írását szemlézte, amely egy külföldi blogra hivatkozik. Azt írják: bár az ukrán elnök jelentős politikai győzelmeként könyvelte el, hogy Brüsszel megszavazta az ukrán csatlakozás megkezdését, ehhez képest az igazi győztes Magyarország és Orbán Viktor.

Holtan találták azt az egyiptomi újságírót, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és családja korrupciós ügyei után nyomozott – számolt be az El Mostaqbal.

Mohammed Al-Alawi holttestét Egyiptomban találták meg egy sötét sikátorban néhány napja. Az újságíró testvére megtörten nyilatkozott. Azt mondta: Mohammed Al-Alawi azóta kapott rendszeresen életveszélyes fenyegetéseket, hogy a nyáron azt állította:

dokumentumokkal tudja igazolni, hogy az ukrán elnök anyósa ötmillió dollárért vásárolt luxusvillát Egyiptomban.

Az ukrán titkosszolgálatok a fedett akciók szakértőivé váltak – fogalmaz a The Economist. A lap szerint azt ukrán ügynökök a háború kezdete óta több tucat oroszbarátnak gondolt ember ellen követtek el merényletet. A portál szerint az ukrán bérgyilkosok nem válogatnak a módszerekben: felrobbantják, lelövik, felakasztják vagy megmérgezik az áldozataikat.

Kapcsolódó tartalom

Napról napra látnak napvilágot az ukrajnai korrupcióról szóló hírek.

Maga Volodimir Zelenszkij is gyanúba keveredett, amikor kiderült, Toscana-ban van egy nagyértékű 15 szobás, medencés villája, amit orosz oligarcháknak adott bérbe.

És ez csak a mindent átszövő korrupciós jéghegy csúcsa.

Arról is tudni lehet, hogy az ukrán hadseregben, a közigazgatásban és a gazdaságban is pusztít a korrupció. Elemzők szerint ezért is kérdéses, hogyan dönthetett úgy Brüsszel, hogy Ukrajna már most alkalmas az uniós tagságra.

Kapcsolódó tartalom

Az unió 26 tagállama döntött úgy két hete, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások Kijevvel. A magyar miniszterelnök nem vett részt a szavazáson, mert nem akarta Magyarország lelkiismeretére venni a rossz döntést.

Ukrajna uniós tagfelvételének költségeit azoknak kell állniuk, akik ezt a döntést meghozták

– jelentette ki a brüsszeli csúcson a magyar miniszterelnök.

Az ukrán EU csatlakozásról szóló tárgyalások igazi győztese Magyarország és Orbán Viktor – erről a Project Syndicate írt, amit a Mandiner szemlézett. A Soros Györgyhöz köthető blog szerint hiába értékelte jelentős győzelemként Volodimir Zelenszkij, és nevezte történelmi napnak Ursula von der Leyen a döntést, a valódi nyertes a magyar miniszterelnök.

Soros beismerte: valójában ő erőlteti Ukrajna EU-csatlakozását

– erről ír a cikk kapcsán az Origo.

Kapcsolódó tartalom

A portál arra emlékeztet: minél közelebb kerül Ukrajna a csatlakozáshoz, annál hangosabb lesz a kórus, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a blokkon belül a korrupciónak és az autokratizálódásnak nincsenek valódi határai.