Világkörüli útja előtt elárulta a lappföldi Mikulás, hogy mit szeretne karácsonyra

Világkörüli útnak indult a lappföldi Mikulás, hogy ajándékokat vigyen a gyerekeknek. De nem csak Joulupukki lepi meg a kicsiket ilyenkor. Szerbiában és Tokióban például nem is érték be egy Mikulással, hiszen több százan húztak piros-fehér jelmezt az ünnepekre. Rióban pedig – ahogy minden évben – ismét cápák közé merült a búvár-Mikulás.

Elindult világkörüli útjára a lappföldi Mikulás.

Joulupukki ajándékokkal megpakolt szánját rénszarvas húzta.

Lappföld fővárosában, Rovaniemiben rengetegen kilátogattak a nagy eseményre, amelyet minden évben megrendeznek. Az ünnepi dalok és dús szakállú Joulupukki tökéletes karácsonyi hangulatot teremtettek.

A nagy út előtt segítői arról kérdezték a Mikulást, hogy ő mit szeretne idén karácsonyra.

„A legfontosabb a gyermekek jólléte, mindannyiunknak ez lebeg a szeme előtt”

– mondta a Mikulás.

Míg Finnországban egyetlen Mikulás volt a figyelem középpontjában, addig Szerbiában több százan húztak piros-fehér jelmezt:

Belgrádban motorosfelvonulást rendeztek, a résztvevők mind Mikulásnak öltöztek.

Sokan még a motorokat is feldíszítették, a járművek rénszarvas-jelmezt kaptak. A rendezvénnyel egy

gyermekkórháznak gyűjtöttek adományokat.

„Mára hagyománnyá vált, hogy minden évben összegyűlünk itt Belgrádban, és meglátogatunk egy gyermekkórházat. Ilyenkor ajándékokat is viszünk. Ezt már 20 éve csináljuk. Sokat jelent a gyerekek számára, nemcsak az ajándék, hanem az is, hogy foglalkozunk velük” – mondta Marjan Miho, a felvonulás egyik résztvevője.

A Távol-Keleten,

Japánban is több száz Mikulás jelent meg az utcákon:

Tokióban a háromszáz jelmezest három csoportra osztották. Voltak, akik ajándékokat osztogattak egy plázában, mások az utcán köszöntötték az embereket és fotókat készítettek a járókelőkkel. A harmadik csoport pedig az utcákat takarította, hasonló lelkesedéssel.

„Ebben a karácsonyi szezonban, az ünnepek idején, szerettem volna másokkal együtt tölteni az időt. Azért jöttem, hogy segítsek izgalmat hozni a városba” – mondta Takumi Saruhashi, az egyik japán Mikulás.

Mikulásruhába öltözött búvár eleséggel vonzza magához a halakat a tokiói Sunshine Akváriumban 2023. december 14-én. Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza

Brazíliában pedig egy egészen különleges karácsonyi hagyományban lehetett része azoknak, akik ellátogattak Rio de Janeiro ócenáriumába: a

cápák és halak között mikulásruhába öltözött búvárok úszkáltak.

„Már az is varázslatos, ahogy a gyerekek örülni tudnak a Mikulásnak. Mindezt a víz alatt, egy teljesen más környezetben látni pedig tényleg egy nagyszerű élmény” – mondta Carlos Costa, egy brazil férfi, aki kislányával látogatott el az eseményre.

A riói búvárkodó Mikulás is hagyománnyá vált az évek során. Az ócenárium dolgozói is örömmel öltöznek be minden karácsonykor, szerintük a gyerekek arcán ilyenkor látható izgalom és öröm miatt megéri a felkészülés.

Kiemelt kép forrása: Joulupukki, a finn Mikulás a Téli Gyárkertben a megnyitó napján, 2023. december 8-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás