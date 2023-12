Fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a német hatóságok a kölni dómban az ünnepek idejére a megnövekedett terrorfenyegetettség miatt. A katedrálist kutyákkal fésülték át a rendőrök szombaton, az istentiszteletek után pedig le is zárták az épületet. A karácsonyi éjféli misére érkező hívőket is alaposan átvizsgálják majd. A német Bild napilap úgy tudja, hogy a német hatóságok mellett az osztrákok és a spanyolok is terrortámadásra készülnek az ünnepi időszakban. Az osztrák rendőrség szintén a templomok környékén és a karácsonyi vásárokban szigorította a bitonsági ellenőrzéseket.

Terrorfenyegetettségben telik Nyugat-Európa karácsonya Kiemelt kép: a Hohenzollern-híd a Kölni dóm tornyainak előterében az észak-rajna-vesztfáliai nagyvárosban (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)