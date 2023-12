Szerbiai választások: könnygázt vetettek be a választás megismétlését követelő tüntetők ellen

Több ezren tiltakoztak vasárnap Belgrád belvárosában a december 17-i választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) vasárnap.

A baloldali ellenzék hat napja tiltakozik, mert úgy gondolja, hogy számtalan csalás történt a múlt vasárnapi előrehozott parlamenti, tartományi és önkormányzati választásokon. A politikusok éhségsztrájkolnak, valamint az országos választási bizottság épületénél tiltakoznak, vasárnapra pedig tömegtüntetést jelentettek be. Kapcsolódó tartalom Nem nyugszik bele vereségébe a szerbiai baloldal, új választásért tüntetnek A baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listájának képviselői szerint számos helyen történt csalás és szavazatlopás. A választási bizottság előzetes eredményei szerint az országos voksolást a kormányzó Szerb Haladó Párt Szerbia nem állhat meg nevű listája nyerte meg a voksok 46,7 százalékának a megszerzésével, míg a második helyen a baloldali ellenzéki összefogás Szerbia az erőszak ellen listája végzett a szavazatok 23,69 százalékával. A hivatalos előzetes eredmények szerint Belgrádban az önkormányzati választáson a Szerbia nem állhat meg nevű lista a voksok 39,35 százalékát, míg a Szerbia az erőszak ellen lista a 34,26 százalékát kapta. A mérleg nyelve egy pártfüggetlen civilekből alakult lista lehet, amely a Mi – A nép egy hangja nevet viseli, ám a listavezető közölte, nem kívánja egyik oldalt sem támogatni, inkább úgy véli, az egész választási folyamatot kellene megismételni Belgrádban. A Szerb Haladó Párt tagadja, hogy bármilyen választási csalás vagy szavazatlopás történt volna. Kapcsolódó tartalom Szerb választások: magabiztos jobboldali győzelem mellett valósította meg választási célját a Vajdasági Magyar Szövetség Magabiztos győzelmet aratott a szerbiai jobboldal az előre hozott választásokon az előzetes eredmények szerint. Ezek alapján az országot jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt a szavazatok 47,3 százalékát gyűjtötte be. Aleksandar Vucic köztársasági elnök – aki a Szerb Haladó Párt tagja – vasárnap este az elnöki palotából közvetített üzenetében mindenkit nyugalomra intett, és kijelentette: „semmilyen forradalom nem zajlik”. Hozzátette: a felvételeken drámai képeket látni a közgyűlésbe betörni kívánó tömegről, de a hivatalos szervek teszik a dolgukat, és megvédik az állami intézményeket.