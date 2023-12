Szigorítják a rendőri ellenőrzést Kárpátalján az önkormányzati robbantások nyomán

A múlt heti kereckei robbantásos merénylet után ismét szigorítják a biztonsági intézkedéseket Kárpátalján, így döntött a megye ukrán katonai vezetése. Mint ismeretes, múlt pénteken a helyi önkormányzat egyik képviselője három gránátot dobott az ülésező képviselők közé a tanácsülésen. A robbanások következtében több mint húszan megsérültek, egy ember pedig életét vesztette. A rendőrség a merényletet terrorcselekménynek minősítette.

A munkácsi járásban, Kerecke nagyközség önkormányzati ülésén a képviselők a 2024-es költségvetést vitatták meg, az egyik Zelenszkij-párti képviselő azonban azt követelte, hogy előbb számoljanak el a múlt évi büdzsével. Azt is nehezményezte, hogy a helyi elöljárók, a háborús helyzetben 50 százalékos fizetésemelést hagytak jóvá maguknak, majd kivonult a teremből.

A férfi három perccel később három gránáttal a kezében tért vissza. Miután nem kapott szót, a robbanóeszközöket kibiztosította, majd a képviselőtársai közé dobta. A politikus az incidenst megelőzően egy, az internetre posztolt videófelvételen korrupcióval vádolta a település vezetését.

A terrorista akcióban egy 55 éves képviselő meghalt. A szolyvai kórházban azóta is 19, a munkácsiban pedig egy sérültet kezelnek.

„A merénylő is megsebesült, de már magához tért, és őrizet alatt tartják a kórházban. Házkutatást tartottak nála, ahol többek között egy búcsúlevelet is találtak, melynek tartalmát egyelőre vizsgálják. Tart a nyomozás, megpróbáljuk kideríteni, mi motiválta az elkövetőt. Az egyik lehetséges ok az, hogy terrorcselekménnyel akarta valamiféle döntésre kényszeríteni a Kereckei kistérség vezetését” – mondta Vanda Miljo, az ukrán biztonsági szolgálat megyei szóvivője.

Az ukrán rendőrség által közreadott képen a helyszín, ahol egy önkormányzati képviselő három kézigránátot robbantott a kárpátaljai Huszti járásban fekvő Kerecke község tanácsának ülésén, 2023. december 15-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán rendőrség/Ukrainian Police)

A hatóságok most azt próbálják kideríteni, hogy honnan származhattak a robbanószerkezetek.

A kárpátaljai rendőrség szóvivője elmondta: azon túl, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat terrorcselekményként vizsgálja az ügyet, a rendőrség is nyomozást folytat. „Minden operatív intézkedés arra irányul, hogy kiderítsük, honnan származtak a gránátok” – tette hozzá.

Kárpátalján az eset miatt szigorúbb biztonsági intézkedésekre kell ezentúl számítani a közutakon és az ellenőrző pontoknál is.

Emellett a helyi önkormányzatok saját jogkörben is dönthetnek az ülések és a különböző rendezvények fokozott védelméről. „Meg kell akadályozni a fegyverek és robbanószerkezetek behozatalát Kárpátaljára, mert ezek veszélyeztetik a lakosság biztonságát” – fogalmazott Ihor Sinkarjuk, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője.

Kárpátalján a különleges biztonsági intézkedések a hadiállapot végéig tartanak majd.

