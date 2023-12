Egész Székelyudvarhely gyászolja Dávidot – Utolsó útjára kísérték Farkaslakán a Tamási Áron Gimnázium romjai alá szorult 17 éves fiút

Még mindig vizsgálják, ki a felelős a székelyudvarhelyi kollégium összeomlásáért. Az építkezési munkákat végző cég vezetőjét bár tegnap letartóztatták, csütörtökön bírói felügyelettel szabadon engedték. A tragédia 17 éves áldozatát szintén csütörtökön temették el. A három sérült diák közül egy lányt még mindig mesterséges kómában tartanak, az ő állapota továbbra is válságos.

Csütörtök délután szülőfalujában, a farkaslakai római katolikus temetőben kísérték utolsó útjára a székelyudvarhelyi iskola-katasztrófa halálos áldozatát, a 17 esztendős Sípos Dávidot.

A hétfői katasztrófa óta adventi készülődés helyett gyászba borult Székelyudvarhely, a legtöbb intézmény homlokán fekete zászló leng, s a Tamási Áron Líceum kollégiuma előtt továbbra is százával égnek a gyertyák.

Dávid egyik iskolatársa, Deák Henrietta a sírással küszködve mondta: „Úgy érzem, hogy ez az egész várost megrázta, s mégiscsak velem egyidős volt, és ez úgy fáj nekem!”

Hétfőn három diáklányt temetett maga alá az összeomló épület, egyikük továbbra is kómában fekszik.

„A gerincsérülést szenvedett 17 éves diáklány életéért továbbra is küzdenek a Maros megyei Sürgősségi Kórház intenzívterápiás osztályán. A kórház szóvivőjének közlése szerint helyzete változatlan, továbbra is kritikus. Orsolya a trauma következtében gerincsokk állapotába került, lélgeztetőgépen, mélyaltatásban tartják, a vérnyomását is fenntartják. Amint javul az állapota gerincműtétre kerül sor” – számolt be Izsák Ildikó, a közmédia marosvásárhelyi tudósítója.

A székelyudvarhelyi kórházban ápolt két lány közül az egyik kisebb zúzódásokat szenvedett, a másikat pedig kulcscsonttöréssel műtötték.

Az internátus udvarán munkálatokat végző cég ügyvezetőjét szerdán 24 órára letartóztatták, ám csütörtökön bírói felügyelet mellett szabadon engedték, a következő két hónapban azonban nem hagyhatja el Hargita, illetve Maros megyét.

„Tőlünk az építési felügyelet kérte be az összes iratot, ami az engedélyeztetést illeti, illetve ugyanígy bekérték az iratokat az építési felügyelet, az ügyészség, rendőrség a kivitelezőtől, illetve az ingatlan tulajdonosától is, és nyilván megnézik, hogy azokban mi volt engedélyezve” – mondta Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője.

Az ügyben a marosvásárhelyi ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve súlyos testi sértés vádjával tovább folytatja a nyomozást. Amíg a vizsgálat tart, senki sem közelítheti meg a katasztrófa helyszínét.