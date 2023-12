Azt mondják, a tetőn van! – ezt vette fel a rendőrök testkamerája a prágai tömeggyilkosság után

Tizennégy ember – közöttük a lövöldöző – halt meg a csütörtöki tragédiában, egy áldozat pedig a kórházba szállítás után halt bele sérüléseibe. Közben kiderült, hogy a lövöldöző házában talált fegyverrel öltek meg egy fiatal apát és egy csecsemőt a klánovicei erdőben.

Az M1-en bemutatott felvételen, csőre töltött fegyverrel szállnak ki az autóból a cseh rendőrség bevetési egységének tagjai. A parancsnokuk testkamerája rögzítette minden mozdulatukat.

„Gyerünk, gyerünk!” – hallható, ahogy kiabálnak egymásnak.

A rendőröket csütörtök délután riasztották, miután lövések dördültek a prágai Károly Egyetemen. A helyszínre több egység is érkezett.

Miután a rendőrök beléptek a kapun, újabb utasításokat kaptak a parancsnoktól. „Mindenki menjen, menjen a fal mellett!”

Az épületen belül teremről teremre jártak.

„Kezeket fel!” – kiáltották, miután behatoltak a hallgatók által elbarikádozott tantermekbe.

A tettest viszont nem találták.

„Eddig semmi” – mondták, miközben valaki azt kiáltotta a folyosón: „Fiúk, azt mondják a tetőn van!”

Többen kinéztek az ablakokon: „Ráláttok?” – kérdezték egymástól. „Nem, csak egy kezet látunk” – hangzott a válasz.

Ezután néhány rendőr kilépett a tetőteraszra. Egy testet láttak a betonon.

Ezeket a felvételeket pénteken a prágai rendőrség mutatta be. Itt hangzott el, hogy a fegyverest az egyetem épületének tetőerkélyén találták meg, egy rövid tűzpárbaj után.

„A rendőrök viszonozták a tüzet, és várták a pillanatot, amikor többé-kevésbé bekerítik, mert az erkélyen elrejtőzött. Feltételezhetjük, hogy az elkövető elejtette a fegyverét, vagy eldobta. Jelenleg ezt nem tudjuk megerősíteni. Minden felvételt megvizsgálunk. De szerintem annak köszönhetően, hogy sarokba szorult, és csak egy fegyvere maradt, miután egyre közelebb kerültünk hozzá, úgy döntött, hogy öngyilkos lesz” – magyarázta a rendőrfőnök.

2023. december 22-én közreadott kép párkányon rejtőzködő emberekről a prágai Károly Egyetemen elkövetett lövöldözés idején december 21-én. Az egyik hallgató lövöldözni kezdett az épületben (Fotó: MTI/AP/X/elirozic)

Azt is elmondta: korábban kaptak olyan információt, miszerint az elkövető nem egyedül cselekedett, hanem volt vele egy nő és egy másik férfi is. Ezek – úgy tűnik – tévesek voltak, az elkövető egyedül cselekedett.

A hatóságok azonosították is a támadót. A neve David Kozak, 24 éves, és az egyetem hallgatója volt. Azt, hogy lövöldözni akar, egy barátja árulta el a rendőrségnek még az ámokfutás előtt. A rendőrség komolyan vette a bejelentést, és ki is ürítették az egyetem egyik szárnyát, ám a tettes egy másik részben kezdett lövöldözni. Kiderült, hogy volt fegyvertartási engedélye, és jogszerűen tartott több fegyvert is.

A rendőrök nagy mennyiségű fegyvert és lőszert találtak az épületben. Azt feltételezik, hogy ha nem érnek oda időben, akkor az ámokfutó jóval több embert lőtt volna agyon.

A férfi orosz nyelven vezetett egy naplót arról, hogyan készült a lövöldözésre. Azt írta: a lehető legtöbb fájdalmat akarja okozni, mielőtt véget vetne az életének.

Az is bizonyossá vált, hogy a férfi a tömegmészárlás előtt apjával is végzett szülőfalujában, és csak ezután indult el Prágába.

A ballisztikai vizsgálat bebizonyította, hogy a Prágától keletre fekvő klánovicei erdőben egy hete meggyilkolt két embert ugyanazzal a fegyverrel lőtték le, amelyet abban a házban találtak, ahol a prágai belvárosban álló Károly Egyetem bölcsészkarán lövöldöző férfi lakott egy Hostoun nevű faluban – közölte péntek délután a cseh rendőrség az X mikroblogportálon.

A rendőrség korábban is feltételezte, hogy kapcsolat van a két eset között, de amíg ez be nem bizonyosodott, rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be a klánovicei erdőben.

Médiajelentések szerint a klánovicei áldozatok egy harminckét éves férfi és a két hónapos kislánya.

A rendőrség két napon át kutatott a klánovicei erdőben a kettős gyilkosság ügyében. Több régióból több száz – közöttük kutyás és lovas – rendőr vett részt a keresésben, de nem bukkantak ott rejtőzködő emberre, aki veszélyes lenne.

Ales Strach, a prágai rendőrség életvédelmi osztályának nyomozója péntek reggel közölte, hogy a bölcsészkari lövöldözés feltételezett elkövetője egyben a klánovicei gyilkosság egyik gyanúsítottja is.

A korábbi jelentésekkel ellentétben a csütörtöki ámokfutás halálos áldozatai között nincs külföldi. Három külföldi állampolgár sebesült meg: kettő az Egyesült Arab Emírségek, a harmadik pedig Hollandia állampolgára.