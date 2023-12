A prágai egyetemi lövöldöző házában talált fegyverrel öltek meg egy fiatal apát és egy csecsemőt

A ballisztikai vizsgálat bebizonyította, hogy a Prágától keletre fekvő klánovicei erdőben egy hete meggyilkolt két embert ugyanazzal a fegyverrel lőtték le, amelyet abban a házban találtak, ahol a prágai belvárosban álló Károly Egyetem bölcsészkarán lövöldöző férfi lakott egy Hostoun nevű faluban – közölte péntek délután a cseh rendőrség az X mikroblogportálon.

A rendőrség korábban is feltételezte, hogy kapcsolat van a két eset között, de amíg ez be nem bizonyosodott, rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be a klánovicei erdőben.

Médiajelentések szerint a klánovicei áldozatok egy harminckét éves férfi és a két hónapos kislánya.

Tizennégy ember – közöttük a lövöldöző – halt meg a csütörtöki tragédiában, egy áldozat pedig a kórházba szállítás után halt bele sérüléseibe.

A rendőrség két napon át kutatott a klánovicei erdőben a kettős gyilkosság ügyében.

Több régióból több száz – közöttük kutyás és lovas – rendőr vett részt a keresésben, de nem bukkantak ott rejtőzködő emberre, aki veszélyes lenne.