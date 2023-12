Nők elleni csoportos támadásokra és merényletekre is felkészülnek Németországban szilveszterkor. A szövetségi belügyminiszter szerint idén a közel-keleti konfliktus is fokozza a terrorveszélyt. A német fővárosban ezért növelik a rendőri jelenlétet: a tavalyi 1300 helyett most 2800 rendőr lesz az utcákon.

„Úgynevezett készenléti ügyészek is lesznek majd, hogy az eljárásokat felgyorsítsák, hogy kihallgathassák azokat a gyanúsítottakat, akik rendbontást követnek el, de a tűzoltók azt javasolják az embereknek, hogy védőruhát, védőfelszerelést vigyenek magukkal a szilveszteri rendezvényekre" – tájékoztatott Noll Katalin tudósító.