Lövöldözés tört ki az egyetemen, többen meghaltak, ijedten menekülnek a diákok

A beszámoló szerint egy fotót tettek közzé a Tn.cz honlapon, amelyen egy fegyveres férfi látható az épület tetején állva. Azt is írták, hogy robbanás hallatszott a helyszínről.

BREAKING:

Mass-shooting in Prague, Czechia at the Charles University.

First reports say multiple people have been killed.

Shoots can be heard in the video. Large police presence at the scene. pic.twitter.com/oqtmIIcyG8

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023