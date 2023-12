A prágai egyetemi mészáros célja az volt, hogy fájdalmat okozzon – az ablakpárkányba kapaszkodtak a rémült diákok, mikor elkezdődött a lövöldözés

Pánikszerűen futottak az emberek a prágai Károly hídon át, a közösségi oldalakon megjelent felvételt egy járókelő rögzítette. Amerről futnak, lövöldözés hallatszik, senki sem tudja, mi történt.

A fegyverropogás hangja a hídtól 500 méterre lévő Jan Palach tér irányából érkezett. Hamarosan kiderült, hogy a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán volt lövöldözés. A rendőrség percek alatt a helyszínre érkezett, leállították a forgalmat, elterelték a villamosokat és a buszokat.

A hallgatók közösségi oldalakon és e-mailben kommunikáltak egymással és a külvilággal. Az egyik lány arról számolt be, hogy a harmadik emeletről hallott lövéseket, majd bezárták a terem ajtaját, mielőtt a támadó megpróbált volna bejutni. Másokat is erre kértek, és hogy barikádozzák el az ajtót, és oltsák le a lámpákat.

Egy másik egyetemista elmondta, hogy az első lövések eldördülése után sikerült kimenekülniük az utcára. Aki viszont bent maradt, azt a rendőrök az ámokfutás után kikísérték az épületből.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023