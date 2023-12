Négymillió forintos támogatással segíti a Katolikus Karitász az összedőlt székelyudvarhelyi kollégium diákjait

A hétfőn összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kollégiumának kérésére a Katolikus Karitász négymillió forintos támogatást nyújt az érintett diákok és családjaik anyagi kárának enyhítésére.

A Katolikus Karitász azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy együttérzését fejezi ki és az áldozatok felé, valamint a kollégium diákjai segítéséhez szeretnének azonnali támogatással hozzájárulni.

A Katolikus Karitász az Erdélyben működő Gyulafehérvári Caritas helyi szervezeteinek együttműködésével biztosítja a segítség gyors célba juttatását: a szervezetek beszerzik és elszállítják a szükséges eszközöket és folyamatos kapcsolatot tartanak a helyi krízisbizottsággal – írták.

Jelezték azt is, hogy a Katolikus Karitász és a Gyulafehérvári Caritas már több alkalommal indított közös projektet, most is ez az együttműködés teszi lehetővé a katasztrófára adott gyors választ.

Az együttműködés célja a krízishelyzet enyhítése mellett a diákok hosszabb távú támogatása is – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy aki szeretne támogatásával hozzájárulni, lehetősége van csatlakozni a karitász akciójához online támogatással a www.karitasz.hu oldalon, illetve átutalással a 12011148-00124534-00100008 bankszámlaszámon „Székelyudvarhely” közleménnyel.

Kiemelt kép: A román Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) által közreadott képen tűzoltók és önkéntesek túlélők után kutatnak a romok között, miután leomlott a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egy épületrésze Székelyudvarhelyen 2023. december 18-án (Fotó: MTI/EPA/IGSU)