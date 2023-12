Földbe csapódott a tévés helikopter, két híradós az életét vesztette

Meghalt az Action News helikopterének pilótája és a fedélzeten tartózkodó fotós is, amikor kedd este lezuhant a philadelphiai tévétársaság járműve New Jersey-ben.

Action News’ Chopper 6 crashes in NJ; pilot and photographer on board https://t.co/7jtHlr8JXQ pic.twitter.com/8PHV7nnsQW

A Chopper 6 nevű helikopter a Hammonton közelében lévő Wharton állami erdő területén zuhant le, nem sokkal este 8 óra után – írja a New York Post.

A hétüléses helikopter fedélzetén csak ketten tartózkodtak, egy Jersey Shore-i forgatásról tértek haza.

A New Jersey rendőrség nem sokkal éjfél után találta meg a roncsot a 122 880 hektáros erdő mélyén, a Mullica River Road mellett. A helyszínt különösen nehéz volt megközelíteni az erdőben való elhelyezkedése miatt.

#BREAKING: An Action News 6 Philadelphia helicopter crashed in New Jersey, killing both people on board. pic.twitter.com/3OeCw2sUzh

— Gabrielle Mediak (@GabrielleMediak) December 20, 2023