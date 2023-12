Áterőltették Büsszelben a migrációs paktumot

Brüsszelben szerdán reggel megszületett az egyezség a migrációs paktumról. A tagállamok, az Európai Parlament és az Európai Bizottság tárgyalódelegációi két napon át tartó maratoni egyeztetés után ma reggelre politikai megállapodásra jutottak a csomag valamennyi eleméről. Magyarország a kötelező szolidaritás miatt elutasította a paktumot.

„Két elemet mindenképpen érdemes kiemelni a csomagból, az egyik a külső határokon lefolytatott eljárás, ez egy új elem, ilyen eddig nem volt, és az a célja, hogy már a határon kiszűrjék, ki a valódi menekült, és ki az illegális bevándorló, utóbbiakat nem engedik be az EU-ba, őrizetbe veszik őket, majd az eljárás végén kiutasítják és haza is küldik őket. A másik pedig az, hogy az Európai Unió évente minimum harmincezer menekült elosztását tervezi a tagállamok között, de ennél több is lehet. Akik nem fogadnak be, azok fizetni fognak, ez volt az az elem, amit Magyarország nagyon határozottan elutasított a tanácsban” – mondta az M1 Híradóban Baraczka Eszter tudósító Brüsszelből bejelentkezve.

Kiemelt kép: Menedékkérők tüntetnek Rómában (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)