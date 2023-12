Több mint száz halálos áldozata van a Kína északnyugati részén történt földrengésnek

A kínai földrengésközpont jelentése szerint 6,2 erősségű földmozgás viszonylag kis, tíz kilométeres mélységben történt. Az amerikai Földtani Intézet ugyanakkor 5,9 erősségű földrengést jelzett.

A mentés nagy erőkkel kezdődött meg. Mintegy 4000 tűzoltót, katonát és rendőrt vezényeltek ki a mentési munkálatokhoz, amelyet a kínai hadsereg által kialakított központból irányítanak.

Hszi Csin-ping elnök felszólította a mentésen dolgozókat, hogy kövessenek el mindent a bajba kerültek megmentésének, segítésének érdekében.

Helyi idő szerint a reggeli órákra Kanszuban 105 ember halálát erősítették meg, és 397 sérültről, köztük 16 súlyos állapotúról számoltak be. A csinghaji régióban 13 ember lelte halálát, 182-en pedig megsérültek. Csinghajban további húsz embert még keresnek, akiket egy földcsuszamlás temetett maga alá.

A régióban mintegy 6400 ház rongálódott meg.

A földrengést a környező térségben, így az epicentrumtól mintegy száz kilométerre északkeletre, Lancsouban, Kanszu fővárosában is erősen lehetett érezni.

A röviddel éjfél előtt történt földrengést reggel 10 óráig további kilenc utórengés követte, a legnagyobb 4,1 erősségű volt egy kanszui illetékes szerint.

A távoli, hegyvidéki területen, amely Kína közepén fekszik, számos, túlnyomórészt muszlim etnikumú és néhány tibeti közösség is él.

A kínai állami televízió jelentése szerint sátrakat, összecsukható ágyakat és takarókat küldtek a katasztrófa sújtotta területre.

More than 100 people died in China as a result of a powerful earthquake.

Strong tremors of magnitude 6.2 occurred late in the evening in Gansu province in the north-west of the country. As a result of the disaster, more than 200 people were injured. pic.twitter.com/Jjg2UTmiYI

— SSN News (@Grogozak) December 19, 2023