Kitört a vulkán: óriási mennyiségű izzó láva szökött az égbe

Az izlandi Meteorológiai Hivatal közlése szerint a kitörés a kiürített Grindavík halászfalutól északra kezdődött.

Az X közösségi médiaplatformon közzétett felvételeken jól látható a éjszakai égbe szökő izzó láva. A helyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne közelítse meg a vulkánt.

„Vulkánkitörés kezdődött Grindavík mellett. Nem tudjuk, mekkora károkat okozhat” – írta az X-en Gudni Jóhannesson izlandi elnök, hangsúlyozottan arra kérve a lakosságot, hogy kövesse a polgári védelem utasításait.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

