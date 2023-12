Észak-Korea támadóbb lépésekkel fenyegetőzik a hétfői rakétakísérlethez kapcsolódva

Kim Dzsongun észak-koreai vezető az eddigieknél határozottabb, támadóbb fellépést jelentett be az „ellenséges amerikai lépésekre” válaszul kedden, egy nappal azután, hogy országában a legfejlettebb ballisztikus rakétával végrehajtották a harmadik kísérletet is. Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan közös rakétamegfigyelő rendszer bevezetését jelentette be az észak-koreai lövedékek észlelésére.

A rakétakísérlet megmutatta, milyen következményekkel járhatnak Washington rossz döntései – mondta Kim Dzsongun a KCNA észak-koreai állami hírügynökség jelentése szerint a Hvaszong-18 interkontinentális ballisztikus rakéta hétfői kilövéséről. Hozzátette: a rakétateszteket a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt is folytatják. Kapcsolódó tartalom Észak-Korea ismét kilőtte a rakétát Az amerikai hadsereg szerint a kísérlet rávilágít Phenjan illegális fegyverprogramjának destabilizáló hatására. Kim Dzsongun az Egyesült Államok elleni válaszlépésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: soha nem szabad figyelmen kívül hagyni „az ellenség felelőtlen és meggondolatlan katonai fenyegetéseit”, amelyek ellen támadó akciókkal kell fellépni. Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok kedden közös bejelentést tett egy közös rakétaadat-megosztó rendszer elindításáról, amely valós időben észleli a rakétakilövéseket. A három ország egy többéves, háromoldalú hadgyakorlati terv létrehozásában is megállapodott. A japán kormány kabinetfőnökének keddi bejelentése szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai ülésén megvitatják a legutóbbi észak-koreai rakétakilövést. Az ENSZ Biztonsági Tanács határozatai alapján tiltott rakétakísérletet Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok is elítélte. Kapcsolódó tartalom Ballisztikus rakétát indított Észak-Korea Észak-Koreára nukleáris fegyverkezése miatt számos szankciót vetett ki az ENSZ, amelyek a ballisztikus rakétákkal folytatott tevékenységeket is tiltják. „Kim Dzsongun rezsimje rá fog jönni, hogy ezekkel a provokatív akciókkal csupán magának árt” – nyilatkozott Jun Szuk Jol dél-koreai államfő a rakétakilövésről. Az észak-koreai állami média közlése szerint Kim Dzsong Un egy Phenjantól keletre található helyszínről nézte végig a Hvaszong-18 interkontinentális ballisztikus rakéta hétfői kilövését. A nagy hatótávolságú rakétát helyi idő szerint 8 óra 24 perckor indították el, és ezer kilométert megtéve a Koreai-félsziget és Japán között csapódott a tengerbe. A hétfői rakétakilövés repülési adatainak alapján dél-koreai és japán szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy ballisztikus rakéta jóval nagyobb távolság megtételére is képes, és az Egyesült Államokban is szinte bárhol landolhatott volna.