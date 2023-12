Elutasította a Hamász az újabb fogolycserére vonatkozó izraeli javaslatot

Újabb rakétazáport zúdítottak a palesztin terroristák a zsidó államra kedden, miközben az Izraeli hadsereg folytatta az előrenyomulást Észak-Gázában, és a Hamász egyik vezetőjét is likvidálták. A háttérben közben elkezdték az egyeztetéseket egy újabb tűzszünetről. Jichák Hercog államfő azt mondta: Izraelnek nem a palesztin civilek az ellenségei, hanem a Hamász terroristái.

Mély kráter tátong annak a palesztin háznak a helyén, amelybe izraeli rakéta csapódott kedd reggel. A robbanások a környező épületeket is megrongálták. Két másik házra is bombát dobtak az izraeliek. Palesztin közlés szerint 29-en vesztették életüket, köztük a Wafa palesztin hírügynökség egyik újságírója is.

„Reggel hat óra óta itt vagyunk. Szerszámok híján először puszta kézzel dolgoztunk. Két halottat húztunk ki a romok alól, mire megérkeztek a buldózerrel. Még tízen vannak a romok alatt. Felnőttek és gyerekek is” – mondta egy palesztin férfi, aki Gázavárosból menekült az övezet legdélibb, az izraeliek által korábban biztonságosnak nyilvánított településére.

Az izraeli védelmi erők azt közölték, hogy a Rafahban végrehajtott légicsapás a Hamász egyik magas rangú tagja ellen irányult, aki a terrorszervezet pénzügyeit intézte. Az izraeliek szerint a férfit sikerült likvidálni.

Közben az izraeli szárazföldi csapatok egyre mélyebbre nyomulnak be Gáza északi területeire.

Utcáról utcára haladnak előre, megküzdve a Hamász milíciáinak gyakran heves ellenállásával.

Az Izraeli Védelmi Erők azt állítják: a hadműveletek tíz héttel ezelőtti kezdete óta 130 katonát veszítettek, miközben több ezer iszlamista fegyveressel végeztek.

Kedden hajnalban Gázaváros egyik utolsó, még működő kórházát is elfoglalták az izraeli katonák. Az anglikán egyház által működtetett al-Ahli hat munkatársát – köztük a kórház igazgatóját is – őrizetbe vették. Az intézmény fenntartója a razzia után közölte: a kórház több mint száz betegét jelenleg két orvos és négy nővér látja el. Több embert nem tudnak fogadni.

A zsidó állam hadserege szerint a Hamász fegyverraktárnak használja a gázai kórházakat és iskolákat.

Szóltak a légvédelmi szirénák kedd délelőtt a Gázával szomszédos, dél-izraeli településeken. Később Tel-Avivban is riadó lépett életbe. Az emberek futva kerestek menedéket a Hamász rakétái elől. Sérültekről nem érkezett jelentés, a Vaskupola minden lövedéket semlegesített.

A háttérben közben tárgyalásokat kezdhetnek egy újabb tűzszünetről – jelentette be az izraeli államfő.

„Izrael kész egy újabb humanitárius szünetre és további humanitárius segélyek beengedésére, hogy ezzel lehetőséget teremtsen a túszok szabadon bocsátásához. Ez kizárólag a Hamász vezetésének döntésén múlik” – mondta Jichák Hercog, hangsúlyozva, hogy Izrael nem a gázai civilek ellen harcol, nem őket tekinti ellenségének, hanem a Hamász terroristáit.

Az izraeli államfő nyilatkozatára már a Hamász vezetése is reagált.

Elutasították az újabb fogolycsere ötletét, de jelezték: nyitottak minden javaslatra, amellyel véget lehetne vetni a palesztin civilek szenvedésének.

Kiemelt képen: Ház romjain egy palesztin férfi egy izraeli légicsapás után a Gázai övezet déli részén fekvő al-Magazi menekülttáborban 2023. december 11-én. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)