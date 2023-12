Több száz embert kellett kimenteni a pusztító áradások miatt Ausztrália északkelti részén

A cairnsi repülőteret hétfőn be kellett zárni az áradás miatt, és a hatóságok attól tartanak, hogy a városban 160 ezer ember maradhat ivóvíz nélkül.

Miközben Cairns környékén csillapodik az eső, a közeli Port Douglas, Daintree, Cooktown, Wujal Wujal és Hope Vale térségében az előrejelzések heves esőzésre figyelmeztettek.

Katarina Carroll, Queensland állam rendőrfőnöke rendkívül súlyosnak nevezte az áradásokat, miközben arról számolt be, hogy vasárnap éjszaka nagy nehézségek közepette mentettek ki mintegy háromszáz embert. Hozzátette: a természeti katasztrófának halálos áldozata nem volt, és súlyos sérülés sem történt.

Flash flooding strikes Machans Beach, Cairns, Australia 🌧️🌊 Stay vigilant in the face of #CycloneJasper‘s impact. | Dec 17 2023 #Floods #Cairns#HeavyRain #HeavyRainFall pic.twitter.com/Pwnt33jSNP

— Iyarkai (@iyarkai_earth) December 18, 2023