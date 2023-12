Több ezer embert telepítettek ki a Fülöp-szigeteken a Jelawat trópusi vihar miatt

Jóllehet a vihar földet érés után kissé gyengült, a szigetről áramkimaradásokat jelentettek, a meteorológiai központ pedig árvizekre és földcsuszamlásokra figyelmeztetett.

A viharban a helyi hatóságok szerint egy ember eltűnt.

A hatóságok visszahívták a partok közelében horgonyzó hajókat, illetve felfüggesztették a kompforgalmat is, így több mint ötezren ragadtak Manila kikötőjében.

PAGASA has downgraded #KabayanPH / #Jelawat to an area of low pressure. As a result, they have dropped Signal 1 for all areas. https://t.co/LexlL5CXoP

— Mike Adcock (@MikeAdcockWx) December 18, 2023