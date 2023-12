Szerb választások: magabiztos jobboldali győzelem mellett valósította meg választási célját a Vajdasági Magyar Szövetség

Magabiztos győzelmet aratott a szerbiai jobboldal az előrehozott választásokon az előzetes eredmények szerint. Ezek alapján az országot jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt a szavazatok 47,3 százalékát gyűjtötte be. Az ellenzéki pártok egy Szerbia az Erőszak ellen nevű tömörülésben állítottak listát, amely azonban csak a voksok 22,8 százalékát szerezte meg. A Vajdasági Magyar Szövetség megvalósította választási célját, azaz legalább annyi szavazatot és mandátumot szereztek, mint az előző választáson.

Vasárnap este, nem sokkal az urnazárás után a szerb televízió is bejelentette, hogy az exit poll adatok szerint a jobboldali Szerb Haladó Párt nagy többséggel nyerte az előrehozott parlamenti választást.

„A Szerbia nem állhat meg listának biztosan több mint 127 mandátuma lesz. Azt még nem tudjuk, hogy lesz-e 128, 129, vagy 130”

– jelentette be vasárnap este a szerb államfő.

Aleksander Vucic kiemelte: pártja keményen küzdött akkor is, amikor már leírták őket és ezt kell hazájának is tennie, amikor egyesek le akarják írni a nemzetközi porondon.

„Holnaptól el kell kezdenünk a fontos munkát. Nem mondom, hogy elvesztegettük az előrehozott választások kiírása óta eltelt két hónapot, mert ez egy fontos demokratikus folyamat része volt, de most dolgoznunk kell az ország fejlődéséért és polgáraink folyamatos gyarapodásáért” – mondta Vucic.

A szerb miniszterelnök a választóknak és az ország elnökének is köszönetet mondott. „Köszönjük Szerbia elnökének, aki a listánkat vezette, aki mindent beleadott ebben az ellenzék által produkált, mocskosnak nevezhető választási kampányban. Minél többet támadták, annál keményebben harcolt. Köszönet az embereknek, köszönet a polgároknak” – mondta Ana Brnabic.

A baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listájának képviselői az előzetes eredmények közlése után választási csalást kiáltottak, és hétfőre tiltakozást hirdettek.

Az előzetes eredmények szerint a Vajdasági Magyar Szövetség megvalósította céljait, azaz megtartotta önálló képviselőcsoportját, amihez öt képviselő kell – jelentette ki a párt megbízott elnöke vasárnap este Szabadkán.

„Az egységünknek, a Vajdasági Magyar Szövetség szívósságának és az emberek bizalmának hála a Vajdasági Magyar Szövetség legalább azt a szavazatszámot most is elérte, amelyt a legutóbbi választásokon. Ami pedig a mandátumszámot illeti. Köztársasági szinten a dolgok jelenlegi állása szerint még növelni is tudtuk a jelenlegi mandátumszámunkat” – fogalmazott Pásztor Bálint, aki azt is leszögezte,

a Vajdasági Magyar Szövetség 2014 óta tagja a kormánykoalíciónak, és a következő időszakban is ilyen szerepre számít.

A kormányzati munkában államtitkári szinten terveznek részt venni.

Kiemelt kép: Szavazó az előrehozott szerbiai választásokon Belgrádban 2023. december 17-én (MTI/EPA/Andrej Cukic).