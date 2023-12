Gyászol Székelyudvarhely, gyászol Farkaslaka: egy 12. osztályos fiú az áldozata a Tamási Áron Gimnáziumban történt falomlásnak

Összedőlt a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kollégiumának középső része kora délután. A baleset akkor történt, amikor a diákok már visszaértek az iskolából a szállásukra. Többen ki tudtak szaladni, de volt, aki éppen aludt a baleset idején. Úgy tudni, négy gyerek szorult a romok alá. Mostanra mindegyiküket megtalálták, egy fiatal életét azonban nem tudták megmenteni, egy másik pedig kómában van. A régi épület azután dőlt össze, hogy a kollégium udvarán földmunkákat végeztek.

„Gyászol Székelyudvarhely és gyászolnak a környező települések, különösen Farkaslaka közössége. A hatóságok sajnos megerősítették, a tragédia hírét, egy 12. osztályos farkaslaki fiú vesztette életét az épületomlásban ”– mondta el az M1 Híradóban Geréb Krisztina, a közmédia székelyudvarhelyi tudósítója.

Négy, 15 és 17 év közötti fiatal szorult a romok alá, akiket sikerült kimenekíteni a tűzoltóknak. Úgy tudni, hogy egy lányt már kevéssel a kiemelés után újraélesztettek a mentősök de továbbra is válságos az állapota. A negyedik diákra olyan állapotban találtak rá, hogy hosszas újraélesztés után sem sikerült megmenteni az életét.

A tudósító elmondta, hogy értesülései szerint több intézmény is felajánlotta a diákok számára, hogy használhatják más felekezet kollégiumát.

Az M1-en bemutatott amatőr felvételen látszik, ahogy a tűzoltók a romok közül egy sérült diákot hoznak ki.

Hétfőn délután történt a tragédia. Teljesen beomlott a teteje és a falai is összedőltek a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kollégiumának. Az omlás az épület középső részét érintette. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint 200 négyzetméternyi fal dőlt össze.

Az épületomlásnak több sérültje van. A romok – a jelenlegi információk szerint – négy gyereket temettek maguk alá.

A szakemberek speciális eszközöket használva, óvatosan haladtak a romok között, majd sikeresen kihoztak egy diákot, akit azonnal a mentőautóhoz vittek. A kutatás folytatódott, nem sokkal később újabb gyerek került elő a romok alól. Késő délutánra három lányt mentettek ki. Mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. Egyiküket a helyszínen sikeresen újraélesztették, de információink szerint jelenleg kómában van.

A mentésben a tűzoltók mellett speciális egységek, köztük hegyimentők is részt vettek. A mentést folyamatos omlásveszély mellett végezték, volt, hogy a tűzoltóknak is menekülniük kellett a zúduló romok miatt. A tragédia közelében végig ott voltak a gimnázium diákjai is. Azt mondják felfoghatatlan, ami a társaikkal történt.

„Hallottuk az egyik évfolyamtársunktól, hogy ő éppen az illemhelyet használta, és látta, ahogy repedezik a fal, de szerencsére ki tudott futni” – fogalmazott egy diák.

A kollégium középső része váratlanul, egyik pillanatról a másikra omlott össze, akkor, amikor sok diák tartózkodott az épületben.

„Vélhetően összefüggésben van ez az udvaron zajlott munkálatokkal, sajnos akkor történt az esemény, amikor éppen lejártak az órák, és a gyerekek beértek a szobákba, volt, aki aludt éppen, amikor történt”– mondta Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője.

Kora estére kimentették a romok alól a negyedik áldozatot is, akinek azonnal elkezdték az újraélesztését, azonban őt már nem tudták megmenteni.