Cseh államfő: Jelentősen megváltozhat jövőre az ukrajnai helyzet

Jelentősen megváltozhat jövőre az ukrajnai helyzet, s a mostani jelek szerint Ukrajna és a Nyugat számára nem a legjobb irányban – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő a Seznam Zprávy hírportálon hétfőn megjelent interjúban.

„Új helyzet jön létre, amelyet meg kell majd oldanunk” – jegyezte meg az elnök.

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban Petr Pavel úgy vélekedett: amennyiben tovább növekszik a világban az Izrael-ellenesség, és némely arab államban a szélsőségesség, a világban a terrorizmus megerősödésére lehet számítani.

Az ukrajnai helyzet alakulását Petr Pavel összekapcsolta a jövő évben esedékes oroszországi és egyesült államokbeli elnökválasztásokkal. Szerinte Oroszországban nem kell meglepetésre számítani, a jelenlegi elnök, Vlagyimir Putyin győzelme várható. Az amerikai elnökválasztás várható eredménye azonban közel sem ilyen egyértelmű.

A választások nyilván az ukrajnai harctérre is hatással lesznek. „Putyin elnök világosan megmondta, hogy béketárgyalásokról addig szó sem lehet, amíg nem ismert az amerikai elnökválasztás eredménye. Ezzel világosan jelezte, hogy számára a lehetséges tárgyalásokon partnerként csak az Egyesült Államok jöhet szóba, és senki más, még a nagy európai országok sem” – ismertette véleményét a cseh elnök, aki civilben hivatásos katona, s korábban a NATO-ban is töltött be magas rangú tisztségeket.

A cseh elnök szerint Vlagyimir Putyin továbbra is kitart azon világszemlélete mellett, hogy a fejleményeket a nagyhatalmak fogják meghatározni. Az oroszok Petr Pavel szerint arra számítanak, hogy Donald Trump sikere esetén képesek lesznek megegyezni az amerikaiakkal függetlenül attól, mit gondol erről Ukrajna vagy Európa.

„Létrejöhet egy kompromisszum, amely Oroszországnak visszaadja a világügyekben kulcsfontosságú szereplő státusát, s a többieknek meg kell majd békélniük ezzel” – fejtette ki a cseh elnök, aki ennek lehetőségét „kellemetlen helyzetnek” minősítette.

Ami a közel-keleti helyzetet illeti, Petr Pavel úgy látja, hogy az eseményeknek még nem látni a végét. Ráadásul Izraelnek és az Egyesült Államoknak eltér a véleménye a Gázai övezet jövőjét illetően. A közel-keleti helyzet alakulása nagymértékben kihat majd az egész régióra és a világra is – jegyezte meg.

„Amennyiben növekedni fognak az Izrael-ellenes hangulatok, ha erősödni fog a szélsőségesség néhány arab országban, akkor azzal kell számolnunk, hogy ezek következtében erősödni fog világszerte a terrorizmus is. És ez, ahogy azt már Európában megtapasztalhattunk, lényegében valamennyiünket érint” – mutatott rá a cseh államfő az interjúban.

Kiemelt kép: Petr Pavel cseh államfő (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)