A kolumbiai gerillák ígéretet tettek a kormánynak az emberrablások beszüntetésére

A Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) elnevezésű kolumbiai gerillaszervezet ígéretet tett az emberrablások beszüntetésére a kormánnyal folytatott béketárgyalások vasárnap Mexikóvárosban tartott fordulóján.

„A folyamat nehéz pillanatai után most már határozottan a béke felé haladunk” – jelentette ki Vera Grabe, a kolumbiai kormány főtárgyalója. A kolumbiai kormány tárgyalóküldöttsége a múlt hónap végén jelentette be, hogy ismét tárgyalóasztalhoz ülnek az ELN képviselőivel. A párbeszéd a felek között Luis Díaz, a Liverpool labdarúgója apjának elrablása miatt szakadt meg. Az idős férfi 12 napot töltött a gerillák fogságában. Grabe közölte, hogy az emberrablások beszüntetése mellett megállapodtak a békefolyamat megerősítéséről, a tűzszünet meghosszabbításához szükséges feltételek megteremtéséről, valamint a mexikói megállapodás megvalósulásának gazdasági és pénzügyi feltételeiről. Megállapodás született még a humanitárius műveletek nyolc fő övezetének kialakításáról is.

Pablo Beltrán, az ELN delegációjának vezetője kijelentette, hogy a gerillák a kormányhoz hasonlóan a békében érdekeltek.

„Partnerek vagyunk, felelősek ennek a küldetésnek a teljesítéséért”

– hangoztatta. Kijelentette ugyanakkor, hogy nehéz előre lépni a béke építésében, amikor az országban „médiaháború” zajlik, ami miatt az eredmények feledésbe merülnek, és csakis a konfliktusokról és a feszültségekről esik szó.

Kiemelt kép: 2013. június 16-i kép a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű kolumbiai gerillaszervezet tagjairól egyenruhában Cali délnyugati nagyvárosban. (Fotó: MTI/EPA/Christian Escobar Mora)