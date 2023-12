Vasárnap tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában: nagy a tét a vajdasági magyarok számára is

Holnap tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. A Vajdaságban emellett tartományi, 65 helyen pedig önkormányzati választást is tartanak. A Vajdasági Magyar Szövetség egyedüli magyar pártként indul a választásokon. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a vajdasági magyarok szempontjából a voksolás jelentősége az, hogy milyen erős lesz a képviseletük a belgrádi és a tartományi parlamentben.

6,5 millió szavazó dönthet a választáson a 250 fős belgrádi parlament összetételéről. A vajdasági tartományi választáson pedig 120 képviselőt választanak meg. A Vajdasági Magyar Szövetség már megtartotta a kampányzáróját. A politikai szlogeneket felváltották a voksolásra buzdító videók a közösségi média felületén, és a helyi médiumokban.

A Vajdaságból elszármazott Hajnal Virág arra kéri a Magyarországon élő vajdaságiakat, hogy a választásra utazzanak szülőföldjükre, és adják le voksukat.

„Vajdasági magyar vagyok. Akinek nagyon fontos, hogy otthon legyen december 17-én, és részt vegyen a köztársasági és tartományi választásokon. Mi vajdaságiak a dolgokat nem szemlélni, hanem alakítani szeretjük, vagy, ahogy otthon mondjuk, nem nézni, hanem csinálni.” – mondta.

Paskó Csaba kelebiai plébános 18 éves kora óta minden választáson leadta a voksát, erre kéri honfitársait is.

A választók vasárnap reggel 7 és este 8 óra között adhatják le voksaikat.

A vasárnapi előrehozott szerbiai választások jelentősége a vajdasági magyarok szempontjából, hogy milyen erős lesz a képviselet a tartományi és a belgrádi parlamentben – mondta Lajkó Fanni korábban az M1-en. Az Alapjogokért Központ elemzője hozzátette: a VMSZ szeretné továbbra is a kormánykoalíció tagja maradni, és ahogy most is, úgy a választások után is, államtitkárt adni. Mint fogalmazott: „az oktatási minisztériumban is az oktatási államtitkár Vicsek Annamária Vajdasági Magyar Szövetségnek az egyik tagja, és ugye, a VMSZ, ahogy eddig is kormánykoalícióban állt a Szerb Haladó Párttal.”

A mintegy 184 ezres vajdasági magyarság legerősebb pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség egyedüli magyar pártként indul a választásokon. A választások legnagyobb esélyese a kormányzó, jobbközép Szerb Haladó Párt.

Kiemelt kép: illusztráció