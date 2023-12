Pénzügyminisztérium államtitkára: Ha nem cselekszik, az EU lemaradhat az Egyesült Államokkal folytatott versenyben

Ha nem cselekszik, az EU lemaradhat az Egyesült Államokkal folytatott versenyben – mondta a Világgazdaságnak Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

A vg.hu oldalon szombaton megjelent cikk szerint a csütörtökön Brüsszelben kezdődött uniós csúcs előtt már megérkezett egy fontos hír: megnyílik Magyarország előtt az eddig visszatartott uniós források egy része. Az államtitkár szerint ez a pénz eddig is járt volna az országnak. Ennek hiánya annyiban jelentett nehézséget, hogy egyrészt a mostani háborús rendkívüli kiadások mellett gondoskodni kellett megfelelő források bevonásáról, másrészt a helyzet okozott némi bizonytalanságot a nemzetközi piac szereplőinél. A befektetők többsége jó ideje rájött a brüsszeli blokkolás valódi mozgatórugóira, és annak látta a források visszatartását, ami valójában: politikai akció, vagy inkább büntetés – közölte.

Kitért arra, hogy jelenleg

a 12. szankciós csomag van terítéken az EU-ban, miközben nem látszódnak az eddigi 11 intézkedéscsomag eredményei.

Oroszország a háború ellenére egyre növeli teljesítményét, Európa gazdasága viszont döcög, sőt részben az EU is ezért kényszerül anyagi kiigazításra. Brüsszel a harcok kitörése után Oroszországgal szemben szankciókat vezetett be , ezek azonban hozzájárultak az energia árának megugrásához, ami az egyik fő oka volt annak, hogy a kontinensen elszállt az infláció. A magas infláció magasra lökte a kamatokat, és Brüsszel most eurómilliárdok pótlólagos befizetését kéri a tagállamoktól egyebek mellett éppen azért, hogy ki tudja fizetni a közösen felvett kölcsönök megemelkedett kamatait – mondta. Úgy vélte, ennél több nem is kell ahhoz, hogy bemutassák a szankciós politika csődjét.

Egyúttal azt, hogy

vérfrissítés kell az uniós döntéshozatalban

– mondta, hozzátéve: jól jelzi ezt, hogy az Európai Bizottság a saját maga nehézkes bürokráciája miatt eddig a tagállamoknak járó helyreállítási források csupán negyedét folyósította, pedig a világjárvány már két éve elmúlt. Eközben az Egyesült Államokban célzottan, hatékonyan támogatták a világjárvány után a helyi vállalkozásokat. Ez az egyetlen mozzanat önmagában súlyosan sérti az EU versenyképességét – fejtette ki.

Arról is beszélt a lapnak, hogy

a tárca várakozásai szerint decemberben már hét százaléknál is kisebbre szorítják az inflációt, jövőre pedig 5-6 százalékos lehet.

Nemzetközi becslések ráadásul még ennél is alacsonyabb mutatót várnak. Így jövőre emelkedhet a hazai reálbér, az alapkamat pedig akár már februárban tíz százalék alá csökkenhet. Ezekre az előrejelzésekre a befektetők is figyelnek. Nem véletlen, hogy egyre alacsonyabb hozammal jut forráshoz Magyarország. Egy hét alatt két kedvező értékelés született Magyarországról, hiszen a Standard&Poor’s után a Fitch Ratings is megerősítette hazánk besorolását. „Mindez azt jelenti, hogy hiába a háború, úgy zárjuk az idei évet, hogy mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja hazánkat” – fogalmazott.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)