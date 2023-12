Fogatlan oroszlán a német hadsereg, visszahozná a sorkatonaságot a védelmi miniszter

Németországban 2011-ben eltörölték a kötelező sorkatonai szolgálatot, azóta a hadsereg állandó és egyre komolyabb létszámhiánnyal küzd. Az ukrajnai háború hatására 2022-ben beharangozott hadseregfejlesztés eredményei továbbra sem látszanak, a pénzek egy részét ki is vették a fejlesztésre szánt alapból. Évről évre nő azok száma, akik különféle okokból elhagyják a katonai pályát. Boris Pistorius védelmi miniszter ezért a sorkatonaság visszaállítását fontolgatja.

A hadsereg egyre égetőbb létszámhiánya miatt Boris Pistorius német védelmi miniszter a sorkatonaság visszaállítását fontolgatja – számolt be a Spiegel.

A jelenleg 183 ezer fős létszám fenntartása is problémát jelent, ráadásul a német haderőfejlesztési terv értelmében 2031-ig 203 ezer főre kellene növelni a fegyveres erők létszámát.

A lap szerint a tárcavezető több lehetőséget is vizsgál, egyebek mellett a Svédországban alkalmazott modellt. „Ott minden fiatal férfit és nőt besoroznak, de csak egy bizonyos részük teljesíti végül az alapszintű katonai szolgálatot. Valami ilyesmi nálunk is elképzelhető lenne, ez is része ezeknek a megfontolásoknak” – részletezte Pistorius egy interjúban. Hozzátette: „Bármely modellt választjuk is, annak bevezetéséhez politikai többségre van szükség.”

Németország 2011-ben, 55 év után függesztették fel a kötelező sorkatonai szolgálatot. Pistorius nem sokkal hivatalba lépése után ezt olyan hibának nevezte, amelyet nem lehet „egy szempillantás alatt” korrigálni. „Annak idején megvoltak a hadkötelezettség felfüggesztésének az okai. Utólag visszatekintve azonban ez hiba volt” – mondta nemrég a miniszter.

Olaf Scholz kancellár februárban – amikor szintén felvetődött a kérdés – még határozottan elutasította a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésének ötletét.

Még a feltételei sincsenek meg a hadkötelezettség újbóli bevezetésének – fakadt ki Marie-Agnes Strack-Zimmermann szabaddemokrata politikus, megjegyezve, hogy nincs megfelelő számú és kapacitású laktanya, elegendő személyzet a kiképzéshez, ráadásul a német kormányzat már rég megszüntetett minden, a kötelező katonai szolgálatra szánt forrást.

A német hadsereg (Bundeswehr) által közreadott képen német katonák egy Airbus A400M típusú szállítórepülőbe szállnak be. (Fotó: MTI/EPA/Bundeswehr)

A jelenleg kormányzó hárompárti koalíció megállapodása úgy fogalmaz, a Bundeswehrnek hosszú távon demográfiailag is stabilnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Arra a kérdésre, hogy ezt milyen módon kívánják elérni, Pistorius így válaszolt: „Augusztusban létrehoztunk egy személyzeti munkacsoportot. Megkaptam az első jelentést, amely 65 nagyon konkrét javaslatot tartalmaz a toborzásra, a felvételre, a kiképzésre és a belépési követelményekre vonatkozóan.” A végrehajtás a jövő év elején kezdődhet meg a tárcavezető szerint.

Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, a német fegyveres erők az utóbbi időben komoly problémákkal küzdenek, egy tavasszal készült állapotfelmérés szerint a hadsereg „siralmas állapotban van”.

Az Olaf Scholz kancellár által másfél éve meghirdetett 100 milliárd eurós újrafegyverkezési program lényegében elakadt, az említett összeg jelentős részét nem hívták le. Elemzők szerint a beszerzési listán szereplő tételek közül sokat egyszerűen töröltek, a pénzek egy részét pedig polgári célokra használják fel.

Kiemelt képen: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)