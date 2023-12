Von der Leyen: Donald Tusk elkötelezettsége és tapasztalata felbecsülhetetlen értékű lesz az EU számára

Egy kihívásokkal teli időszakban Donald Tusk személyes elkötelezettsége és európai tapasztalata felbecsülhetetlen értékű lesz európai családunk számára – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben, a lengyel miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján.

Von der Leyen üdvözölte, hogy Tusk kormánya a napirendjének élére helyezte a jogállamiság kérdését, és érdemben foglalkozik a bizottság és az uniós bíróság által megfogalmazott aggályokkal, továbbá azt, hogy Varsó csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez. „Ez elsősorban a lengyel polgárok, de az európai partnerek és az európai polgárok számára is kiváló hír” – fogalmazott.

Az elnök reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz az együttműködés az igazságügyi függetlenséggel kapcsolatos mérföldkövek teljesítése terén, annak érdekében Lengyelország megkapja a helyreállítási forrásokat.

„Keményen kell dolgoznunk. De tekintettel az eddig megtett és tervezett intézkedésekre, bízom benne, hogy együtt meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket” – jelentette ki.

Mint mondta, a jogállamisággal kapcsolatos aggályok túl sokáig akadályozták, azt, hogy az EU hozzájáruljon Lengyelország gazdaságának modernizálásához és a zöld és a digitális átállás végrehajtásához.

Von der Leyen azt is bejelentette, hogy a fosszilis energiától való nagyobb függetlenség elérésére létrehozott REPowerEU terv keretében Lengyelország még idén 5 milliárd euró előfinanszírozáshoz jut. Donald Tusk felhívta a figyelmet, hogy a jogállamiság nagyon fontos országa számára. Mint mondta „Lengyelországban új döntések születtek, és most már új pénzeszközökkel is rendelkezik az ország”.

„Az Európában elfoglalt helyünkről és a közös értékeinkről van szó. Lengyelországban változás történt, mert a lengyel ügyvédek, ügyészek, bírák és az állampolgárok soha nem egyeztek bele, hogy ne legyen jogállamiság hazánkban, így mindenki a maga minőségében próbált foglalkozni ezzel a kérdéssel. A folyamat elkezdődött, és a források elkezdtek áramlani” – jelentette ki az új lengyel miniszterelnök.

Úgy fogalmazott, hogy az előirányozott 5 milliárd eurós uniós forrás „nem egy kis karácsonyi ajándék a bizottság részéről, hanem nagyon fontos pénzeszköz,

amelyet az energetikai szuverenitás javítására fognak felhasználni”.

Tusk elmondta, hogy kormánya nagy hangsúlyt fektet az uniós források megfelelő felhasználására, és köszönetét fejezte ki a bizottság bizalmáért. „Azt kell mondanom, hogy kölcsönös bizalomra van szükség, ami megvan közöttünk a személyes barátság mellett. Ez megkönnyíti a munkát és az együttműködést” – hangsúlyozta a lengyel miniszterelnök.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnököt fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)