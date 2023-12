Rekordalacsony szintre csökkent a kormányba vetett bizalom Csehországban egy felmérés

Rekordalacsony szintre, 17 százalékra süllyedt a kormány iránti bizalom Csehországban – derült ki a CVVM akadémiai közvélemény-kutató intézet országos felméréséből, melynek eredményét pénteken hozták nyilvánosságra Prágában.

Az október és november folyamán készített, reprezentatív mintán alapuló felmérés szerint a cseh lakosság bizalma a központi hatalmi szervek iránt általában is csökkent, amit az elemzők alapvetően az utóbbi hónapokban elfogadott gazdasági és szociális intézkedéseknek tulajdonítanak, amelyeket a kormány az állami költségvetési hiány csökkentésének érdekében hozott.

A mintegy két éve hivatalba lépett, Petr Fiala miniszterelnök vezette koalíciós kormány bizalmi indexe idén tavaszig 30 százalék felett mozgott, majd nyáron 25 százalékra, most pedig 17 százalékra esett vissza.

A felmérés szerint a legnagyobb bizalomnak Petr Pavel államfő örvend 52 százalékkal, a képviselőházban 18 százalék, a szenátusban pedig a megkérdezettek 29 százaléka bízik, mindenkinél néhány százalékkal rosszabb az eredmény, mint két hónapja.

A csehek továbbra is leginkább a polgármesterek és a helyi önkormányzatok munkáját értékelik pozitívan. A polgármesterekben a megkérdezettek 67 százaléka bízik, a helyi önkormányzatokban 62 százalék, a regionális önkormányzatokban 44 százalék, míg a regionális elöljárókban 42 százalék.

A CVVM felmérésből az is kiderül, hogy az országban uralkodó politikai helyzettel a megkérdezettek 69 százaléka elégedetlen, az elégedettek aránya pedig csak 10 százalékos. Az emberek 20 százaléka azt válaszolta, hogy elégedett is, meg nem is.

A kormányzat támogatottságának csökkenését jelzi a pártok népszerűsége is. Két, egymástól független országos felmérés szerint a legnagyobb támogatottságnak az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) örvend. Andrej Babis volt kormányfő pártjára novemberben a megkérdezettek mintegy 35 százaléka szavazott volna, míg a legerősebb kormánypártra, a Polgári Demokrata Pártra (ODS) 13 százalék.