Elemző: Az a tét, hogy milyen erős lesz a vajdasági magyarok képviselete a tartományi és a belgrádi parlamentben

A vasárnapi előrehozott szerbiai választások jelentősége a vajdasági magyarok szempontjából az, hogy milyen erős lesz a képviseletük a tartományi és a belgrádi parlamentben – mondta az Alapjogokért Központ elemzője az M1 csatorna péntek reggeli műsorában.

Lajkó Fanni elmondta, a belgrádi parlamentnek jelenleg öt magyar képviselője van, de optimális esetben több is lehet, erre korábban is volt példa.

A Vajdaságot a háromszintű választásból a tartományi és köztársasági szint érinti, abban bízik, hogy minél többen vesznek részt rajta, ő, a családja és a baráti köre is elmegy voksolni – jelezte a Vajdaságból származó elemző.

Lajkó Fanni kitért rá, hogy a kampány erőteljes volt, már kampánycsend van, a várható részvételt Szerbia egészére nézve 50 százalékosra becsülik.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a tartományi és a köztársasági listán is a hatos számmal szerepel, fontos célkitűzése, hogy államtitkárt is adjon, ez most is így van, az oktatási államtitkári posztot a VMSZ politikusa tölti be – közölte.

Az elemző kiemelte, hogy a legerősebb politikai tömörülés a Szerb Haladó Párt, a szervezet és a VMSZ politikai programja egymásba simul, a cél, hogy a jövőben is együttműködjenek.

Az elemző szólt arról, hogy a magyar-szerb kapcsolatok „történelmi csúcson vannak”, 2010 óta folyamatos a magyarok és szerbek közötti megbékélési folyamat, amely a két kormány jó viszonyának és annak köszönhető, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) hídként funkcionál a két kormány között.

Voltak időszakok, amikor a Vajdaság elmaradott térség volt, Szerbiából nem és az anyaországból sem nagyon érkeztek támogatások, Gyurcsány Ferencék arra buzdították a magyarországi lakosokat, szavazzanak nemmel a kettős állampolgárság megadására – idézte fel.

Hozzátette, szimbolikus lépés volt, hogy 2010-től magyar állampolgárságot kaphattak a magyar nemzethez tartozó magyar anyanyelvű emberek, a vajdasági magyarok mindkét kormánytól támogatásra számíthatnak, nincsenek „két tűz között”.

Lajkó Fanni kitért rá, a VMSZ pozícióinak megtartása vagy erősödése fontos az eddig megkezdett munka, és további fejlesztések megvalósítása érdekében.

Az elmúlt nyolc év eredményei között van a Szabadka-Szeged vasútvonal, a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének megkezdése, de az illegális migráció is az egyik sarokköve a VMSZ programjának – jegyezte meg.

Rámutatott, a szerb- magyar határnál és annak közelében egyre nő a migrációs nyomás, egyre több erőszak történt és a vajdasági magyarok veszélyben érezték magukat az elmúlt időszakban.

A VMSZ azonban a szerb hatóságokkal folytatott egyeztetéseken elérte, hogy fokozott katonai rendőri jelenlét legyen a kritikus településeken, valamint a határ mentén, s szeretnék, ha ez így is maradna a vajdaságiak biztonság érdekében – jelezte. Hozzátette: Brüsszelben nem tudják, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe az emberek a magyar-szerb határ közelében, mert ők nem ott élnek.

Lajkó Fanni szavai szerint Szerbia európai uniós csatlakozása mellett szóló érvek egyike az illegális migráció.

A szerb-magyar határ egy védvonalat képez az unió és Szerbia között, az ország csatlakozásával ez a védvonal délebbre kerülne, Szerbia segítene megfékezni az illegális bevándorlást – mondta.

Az elemző arról, hogy megkezdődnek Ukrajnával az európai uniós csatlakozási tárgyalások, azt mondta, politikai döntés született, és nagyon rossz üzenet a Nyugat-Balkán országainak, különösen Szerbiának, amely erre öt évet várt, elkötelezett az integráció útján és reformokat hajtott végre.

Pethő Attila, az M1 csatorna tudósítója Szerbiából bejelentkezve azt mondta, hogy az elmúlt másfél hónapban minden párt, köztük a VMSZ is igyekezett a legtöbb szavazót mozgósítani. A vajdasági magyarokat a kormány több tagja és más kormánypárti politikusok is támogatásukról biztosították, és arra buzdították őket, hogy minél nagyobb számban éljenek szavazati jogukkal.

A tudósító az esélyekről szólva azt mondta, hogy az előzetes felmérések alapján a Szerb Haladó Párt „tűnik nyerőnek”, megtartja vezető pozícióját, de a kormányzáshoz szüksége lehet koalíciós partnerekre.

Lajkó Fanni a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, amelyben szólt a VMSZ közelmúltban elhunyt elnökéről, Pásztor Istvánról. Azt mondta, konstruktív szerepet töltött be a magyar és a szerb kormány kapcsolatában, és rengeteg olyan fejlesztés kötődik hozzá, amely Szerbia, a magyar nemzetpolitika és a vajdasági magyarok otthonmaradása szempontjából is előnyös.

A VMSZ-nek az „Elnökünkért, jövőnkért, közösségért” politikai szlogenje azt sugallja, hogy mindenképp szeretnék Pásztor István örökségét továbbvinni, és ha nagyon erős képviseletük lesz a parlamentben, ezek a gazdaságfejlesztési programok, határmenti fejlesztések folytatódni fognak a jövőben – jegyezte meg az elemző.